4顆元宵等於1碗飯熱量 元宵這樣吃健康沒負擔

營養師建議鹹口味元宵可加入蔬菜、蛋花、香菇調味，可當作正餐食用。（記者張議晨攝）

2017-02-06 13:50

〔記者張議晨／台北報導〕週六是元宵節，應景吃上幾顆「元宵」則象徵過完新年，但4顆元宵熱量就接近一碗飯，若加上甜湯或鹹口味湯底，一碗熱量接近400大卡，營養師建議，甜口味元宵可搭配無糖豆漿、或是地瓜、紅豆湯等，而鹹口味元宵，則可加入茼蒿、香菇，不僅增加風味，也能降低元宵飲食負擔

元宵、湯圓做法不同，北醫大附醫體重管理中心營養師鄭佾琪解釋，元宵是滾動將餡料沾粉製成，湯圓則是一段段糯米包餡，二者吃法多種，有水煮、蒸、炸，口味則分甜、鹹，但有帶有圓滿幸福的意涵。

不過，元宵雖小，但熱量卻不可小看，鄭佾琪指出，元宵包上餡料，一顆熱量就超過70大卡，4顆元宵加上甜湯或油蔥製成的湯底，一碗熱量就飆破400大卡，80公斤成人走路1.1小時才能消耗完畢，因此，有慢性病患者及需控制體重的民眾應酌量食用。

鄭佾琪建議，有血糖問題族群，元宵可取代麵、飯當正餐食用，一餐約3至4顆元宵，並加上各種蔬菜，蛋花、胡椒粉調味。而甜口味元宵，則可用半碗無糖豆漿加入2顆元宵，因餡料已含糖，湯品便可不需再加入糖調味，減少糖類攝取。

此外，衛生局今也公布元宵湯圓抽驗結果，總計抽驗大賣場、超市、甜品店、傳統市場30件產品，包含24件湯圓及6件餡料，檢驗結果均符合規定。