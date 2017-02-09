元宵吃湯圓 營養師說這樣吃保健康

2017-02-09 11:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕元宵節將屆，依俗會吃湯圓，而農曆春節期間，民眾不免大魚大肉，已攝取不少油脂、熱量，營養師建議以少量、少糖為原則，既能應景品嚐美味湯圓又不失健康。

大千綜合醫院營養師李易真表示，市售湯圓種類非常多，其中以包餡湯圓最受到民眾的喜愛，但1顆芝麻或花生湯圓熱量約70大卡，吃4顆就相當於1碗飯的熱量。體重60公斤的人得慢跑半小時或快走1.5小時才能消耗，因此建議吃包餡湯圓時，淺嚐2到3顆即可，或大家一起分食，不僅能嚐到不同口味的湯圓也不會過量。

李易真說，由於湯圓屬於糯米製品黏性高、不易消化，若有消化問題的民眾，建議少吃，以免造成腸胃不適。對於咀嚼及吞嚥功能困難的長輩，若想食用湯圓，記得將湯圓剪成小塊、細嚼慢嚥，避免湯圓噎到的意外。

另，慢性病患者享用湯圓時，也要注意。糖尿病患者建議不額外加糖，或以代糖取代砂糖帶出甜味；若不小心吃過多湯圓，正餐主食就應減半，或與一餐的主食互相替換，並增加蔬菜的攝取量；由於高油脂的食物會影響尿酸的排泄，增加痛風發生的可能，痛風患者要留意是否攝取足夠水分；花生、芝麻、豆沙湯圓等含磷量高，容易加重腎臟病患之病情，需特別注意。

李易真提醒民眾，想要吃湯圓時不會有太大負擔，建議可將湯圓當成正餐食用，再搭配燙青菜、瘦肉、雞蛋或豆腐，切記不要再搭配含糖飲料，並增加運動量，讓身材不要也與「元宵」一樣變圓。