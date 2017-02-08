用LINE也能看謎片！ LINE BOT「紳士狗」紅到一度掛點！
（圖片來源／擷取自紳士狗臉書）
〔3C科技頻道／綜合報導〕聊天機器人（Chatbot）是未來的大趨勢，不少社群媒體、即時通訊平台都已經開始採用，以提供給用戶更便利的功能。雲林科技大學一名學生就自製了 Line 聊天機器人「紳士狗」，只要在對話框輸入關鍵字，就會自動推送相關的成人影片，還號稱「絕對隱私、絕對看似正常、不怕女友查紀錄」，上線不到一星期就吸引多人加入，甚至還因人數過多導致伺服器一度掛點，受歡迎程度顯而易見。
使用者只要點選「紳士狗」加入好友，或是在 Line 加好友功能中輸入「@zfm0129b」，就可以把紳士狗加入 Line 好友。打開對話窗之後，直接在對話窗內輸入喜歡的影片類型、女優名字、番號等簡短關鍵字，紳士狗就會直接推送相關的影片。開發團隊還特別挑選了廣告少、評價優的網站給使用者，也過濾了危險的連結。不過「紳士狗」也在一開始就發出免責聲明，指出雖然已經過濾了危險連結，但不能保證回應不含惡意連結及內容，若使用者因惡意連結及內容受到任何損失，紳士狗表示將不負賠償責任。
開發者是雲林科技大學的學生，他在 DCARD 上曝光了紳士狗的開發歷程，其實一開始是因為學校宿舍網路限制流量，但超過了卻不會提醒，往往都是要等到被鎖網時才發現；為了造福大家，他便決定要寫一個 LINE 機器人，讓同學加他好友，網路流量快超過前會自動提醒。
做完之後，該開發者又想到了其他的可能性，決定要做一個「萬用雲科回答」LINE 聊天機器人，讓學妹可以拿來當工具，以解救廣大的工具人。舉例來說，當有同學搜尋「宿舍區門壞掉了」，LINE 聊天機器人就會回覆「先上網報修，然後上 FB 爆料，最後通知校長」類似的回答。不過在設計初期階段發現誤判機率相當高，甚至有時候還會回答色情網站的連結，為了不要嚇跑學妹，他還嘗試加入隔離色情網站的機制。
就是在此時，開發者的「強者朋友」熱心提供了數百個成人網站連結，好讓他可以快速建立過濾機制。不過，他反向思考「何不將所有色情影片，融合在 LINE bot 中，我可以造福全世界阿！」於是，在與同學的合作之下，他們精選了廣告少、評價優良的網站，並共同設計 LOGO、網頁樣式，「紳士狗」就誕生了。
「紳士狗」推出後廣受網友歡迎，上線不到一周的時間，好友人數已經突破 15 萬人，晚間同時在線人數還一度高達 2300 人。不過似乎因為一下湧入太多人，實際使用時 LINE BOT 回覆會出現「伺服器負擔遽增，可能導致搜尋失靈」的訊息，「紳士狗」表示目前系統正在修復當中，將會立刻恢復功能。
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標題：用LINE也能看謎片！ LINE BOT「紳士狗」紅到一度掛點！
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