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台日考古博物館締結姐妹 到館參觀送遊日機票

2017-02-08  17:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕十三行博物館今與日本兵庫縣立考古博物館締結姐妹館，性質、規模相近的兩座博物館，日後將密切交流，讓台灣考古及原民文化借助日本舞台，推向國際。為慶祝結交「好姐妹」，十三行博物館特地舉辦「考古玩很大 逛十三行送日本雙人來回機票」抽獎活動，到館拍照上傳臉書，就有機會獲免費機票！

兵庫縣立考古博物館緊臨日本國定史跡「大中遺跡」，致力考古、親子教育，今到場見證簽約的中研院歷史語言研究所院士臧振華表示，兩座博物館規模、性質、搶救發掘緣由都很類似，可謂「門當戶對」。

文化局長林寬裕表示，十三行除了展覽，也將擴充周邊，再現十三行人的原始聚落，讓博物館不只是博物館，而是帶領民眾瞭解與珍惜遠古歷史。

十三行博物館館長陳春蘭指出，兩館都以友善平權、親子考古教育為重要任務，十三行博物館更從民國101年起，每年參與兵庫主辦的「全國古代體驗大會」，且是唯一的國外博物館，希望簽訂交流協議後，更能進一步整合資源、相互學習，並開發新型態的觀眾參訪模式。

兵庫縣立考古博物館長和田晴吾則說，今年適逢兵庫建館10周年，7月將邀十三行赴日展出，彼此互相砥礪、成長。

十三行「考古玩很大 逛十三行送日本雙人來回機票」活動，即日起至106年3月31日止，民眾只要成為十三行臉書粉絲，並到館找到大相框留影，再到十三行臉書上傳照片、留言，有機會獲得日本雙人來回機票。

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  • 新北市立十三行博物館今與日本兵庫縣立考古博物館締結姐妹館，簽訂文化交流協議，未來將密切合作。（記者葉冠妤攝）

    新北市立十三行博物館今與日本兵庫縣立考古博物館締結姐妹館，簽訂文化交流協議，未來將密切合作。（記者葉冠妤攝）

  • 新北市立十三行博物館今與日本兵庫縣立考古博物館締結姐妹館，兩館互贈人面陶罐與水鳥形埴輪文物複製品。（記者葉冠妤攝）

    新北市立十三行博物館今與日本兵庫縣立考古博物館締結姐妹館，兩館互贈人面陶罐與水鳥形埴輪文物複製品。（記者葉冠妤攝）

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