陽明山賞櫻花 最佳賞花期約在228

八重櫻花瓣下垂，狀似鈴鐺。（記者黃建豪攝）

2017-02-08 16:40

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山花季本週五將開跑，從2月10日起至3月19日，今年碰上暖冬，陽明山招牌的櫻花開花情況不理想，開花率僅約兩成，但今年台北市政府配合西洋情人節規劃夜櫻區、音樂會與踩街活動，以多元性活動補上不足。而目前山上已開花的是多重瓣的八重櫻，最受旅客喜愛的昭和與吉野櫻，大約2月下旬以後開花，當地人研判最佳賞光期在228八連假前後。

過往農曆年前後，陽明山櫻花就會陸續綻放，但今年因農曆年在1月下旬，且暖冬影響打亂花期，氣溫太高使得櫻花大都仍含苞待放，工務局預估山櫻花會比往年約遲半個月左右才陸續報到。

湖山里長李秋霞表示，陽明山最常見的櫻花有山櫻花、八重櫻、吉野櫻與昭和櫻四種，以八重櫻開花最早，目前山上開花多是八重櫻；預計2月中下旬由昭和櫻接力，顏色粉嫩，多開在噴水池與花鐘廣場；較鮮豔的吉野櫻在2月底或3月初，遍佈在遊客中心旁；本土的山櫻花則還要再等一個月。

今年陽明山花季於2月10日開跑，為期38天，配合西洋情人節，2月10日至2月15日晚間6時至9時，在陽明公園噴水池旁有賞夜櫻活動，會以LED燈打亮賞花區並配有燈光藝術，讓情人浪漫散步；2月28日，則有花見野餐，限量200百組於10日下午1時開放網路報名；3月4日則預告舉辦陽明山春日嘉年華；3月19日則號召民眾參與清山淨水行動，當晚則由山谷音樂會替花季號下句點。

交通局提醒，陽明公園第一停車場僅200個車位，第二停車場僅開放93個車位，以往年經歷，大約上午9時前車位就停滿，且例假日會實施交通管制，建議民眾多搭乘大眾交通工具上山。

想上山賞花的旅客，可於台北車站搭乘260公車；於捷運士林站及劍潭站搭乘260、303、紅5、小15、休閒公車111、花季專車127；於捷運北投站搭乘小9、小25、休閒公車129；於石牌站搭乘小8、休閒公車128；捷運劍南路站搭乘681；捷運萬芳社區站搭乘休閒公車109。