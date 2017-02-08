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禽流感疫情恐致垃圾爆量 環署修訂焚化爐支援規定

2017-02-08  16:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕國內近來陸續傳出禽流感疫情，若是持續擴大，染病死亡的動物屍體可能造成垃圾處理問題，環保署針對此修訂「廢棄物處理設施互惠互助支援要點」，為未來可能發生需要進行焚化爐調度，或者協調垃圾處理時的爭議，先打上預防針。

過去台灣曾發生禽流感爆發時，因家禽屍體爆量加上焚化爐歲修，地方發生垃圾大戰，而廢清法在今年1月通過後，由於尚需半年才能完成相關子法的訂定，在此過渡期間，環保署先就原先即存在的「台灣地區垃圾處理場（廠）互惠緊急支援要點」，提出修訂。

不過環保署表示，目前禽流感疫情由化製廠去化還能處理，修訂要點除了是因應廢清法修正後過渡期，也防範若疫情擴大可能產生的垃圾處理及焚燒問題。相關內容並已於本月3日發文各縣市環保局，要求落實執行相關內容。

主要修訂內容在於，互惠互助支援時機，將包括處理設施整修或臨時故障時；因天災等不可抗力因素，造成短期內一般廢棄物遽增，無法即時處理時；轄內處理設施因故暫時無法運作時；其他經中央主管機關認定之必要狀況等。

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  • 禽流感疫情蠢蠢欲動，環保署防患未然，修訂「廢棄物處理設施互惠互助支援要點」。圖為防疫人員染疫家禽撲殺後，予以密封包裝焚毀。（資料照，記者陳信仁攝）

    禽流感疫情蠢蠢欲動，環保署防患未然，修訂「廢棄物處理設施互惠互助支援要點」。圖為防疫人員染疫家禽撲殺後，予以密封包裝焚毀。（資料照，記者陳信仁攝）

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