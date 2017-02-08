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炸寒單前虎爺追炮散財 20公尺炸掉萬元

鞭炮整箱倒成堆，準備炸轎底。（記者黃明堂攝）

2017-02-08  15:04

［記者黃明堂／台東報導］台東市鬧元宵除了炸寒單的炮火猛烈，炸虎爺轎也不手軟！鞭炮鋪成路，終點還成堆炸轎底。炸轎有虎爺賜財之意，但追炮20公尺，就得先炸掉約1萬元的鞭炮錢。

台東市公所今天舉辦元宵宣傳活動，邀請北極殿表演炸虎爺將軍轎，一串串的連珠鞭炮平鋪在路上，大約20公尺長，市長張國洲點燃炮火後，轎夫奮力扛轎追著炮火往前衝刺，抵達終點後，整箱的鞭炮堆起來，將軍轎扛在炮堆上頭，瞬間炮堆爆炸，火光濃煙竄升兩三層樓高，極具聲光震撼效果。

轎內供奉的是「虎爺」。北極殿主委陳森川說，虎爺是武財神趙光明的駕前將軍，武財神出巡是帶給大家錢財，虎爺追炮就是一種散財於民的意思。

他說，既是錢財，就要像肉粽一樣拿整串的，所以鞭炮用的不是排炮，而是整串的連珠炮，且是好幾箱一次炸，有的商家為了求財，一場就炸掉10萬炮，今天的市公所場次，是廟方贊助，約炸掉1萬元的鞭炮。

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炸虎爺將軍轎求財，濃煙竄升，炸掉萬元炮。（記者黃明堂攝）

廟方說。轎内虎爺是武財神趙光明的駕前將軍，武財神出巡是帶給大家錢財，虎爺追炮代表散財於民。（記者黃明堂攝）

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標題：炸寒單前虎爺追炮散財 20公尺炸掉萬元


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