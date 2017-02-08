| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
結核病潛伏感染 基隆貨櫃場16人呈陽性反應 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
 首頁 > 生活

南部空氣糟透了 環團要求環保署南遷感受空污的嚴重

台灣親子共學教育促進會親子並演出行動劇，要求政府消滅「PM2.5隱形怪」。（記者蔡文居攝）

2017-02-08  12:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南、高雄及屏東的空氣品質比台北差，2015年及2016年的PM2.5年平均都是世界衛生組織標準的2倍，台南1年有10個月超過年平均。環保團體今天召開記者會，要求政府不能睡著不改善，行政院及環保署應該南遷，才能感受南部空污的嚴重。

今天台南環團到台南市環保局前召開記者，台灣親子共學教育促進會親子並演出行動劇，要求政府消滅「PM2.5隱形怪」，訴求「我要乾淨好空氣」，呼籲大家一起來參加0219高雄場的反空污遊行。

南部反空污大遊行總召陳椒華表示，0219遊行訴求是要求禁燒生煤改用天然氣，要求行政院及環保署南遷，也要求暫停與檢討高屏空污總量管制計畫，中鋼煤礦砂堆置場應室內貯存等。

陳椒華表示，PM2.5是一級致癌物，台南、高雄及屏東的空氣品質比台北市差，2015年及2016年的PM2.5年平均都是世界衛生組織標準的2倍，台南1年有10個月超過年平均。

台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，2015環保署空品測站PM10日均值>50微克／立方米的天數，台南4個測站天數分別為台南新營站 221 天 （全台第5名），台南安南站 198 天，台南善化站 192 天，台南台南站 171 天 ，（WHO 準則 < 3天），台南空氣實在很糟。

他要求南市環保局應盡速針對戶外勞動族群及公園運動人口加強宣導，教育局的空品旗警示措施，形同虛設，要求應研擬校園空品安全獎懲辦法，南市各級學校運動會改期舉行，避開空污高峰期。

今天出席記者會除了陳椒華、陳建明外，還包括台灣水資源、台南環盟 、台南社大、台江文化促進會、台南市教育產業工會、台灣親子共學教育促進會、基進黨組織部 、荒野台南分會、能盛興工廠、主婦聯盟生活消費合作社台南分社、台南公民智庫、南參熊街道公民審議團等團體。

相關影音

廣告
  • 台南環團到台南市環保局前召開記者，呼籲大家一起來參加0219高雄場的反空污遊行。（記者蔡文居攝）

    台南環團到台南市環保局前召開記者，呼籲大家一起來參加0219高雄場的反空污遊行。（記者蔡文居攝）

  • 親子戴口罩訴求「我要乾淨好空氣」。（記者蔡文居攝）

    親子戴口罩訴求「我要乾淨好空氣」。（記者蔡文居攝）

  • 南部反空污大遊行總召陳椒華（左）遞送改善空污陳情書，由環保局副局長林健三（右）代表接受。（記者蔡文居攝）

    南部反空污大遊行總召陳椒華（左）遞送改善空污陳情書，由環保局副局長林健三（右）代表接受。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 空氣品質 空污
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：南部空氣糟透了 環團要求環保署南遷感受空污的嚴重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.