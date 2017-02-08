南部空氣糟透了 環團要求環保署南遷感受空污的嚴重

台灣親子共學教育促進會親子並演出行動劇，要求政府消滅「PM2.5隱形怪」。（記者蔡文居攝）

2017-02-08 12:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南、高雄及屏東的空氣品質比台北差，2015年及2016年的PM2.5年平均都是世界衛生組織標準的2倍，台南1年有10個月超過年平均。環保團體今天召開記者會，要求政府不能睡著不改善，行政院及環保署應該南遷，才能感受南部空污的嚴重。

今天台南環團到台南市環保局前召開記者，台灣親子共學教育促進會親子並演出行動劇，要求政府消滅「PM2.5隱形怪」，訴求「我要乾淨好空氣」，呼籲大家一起來參加0219高雄場的反空污遊行。

南部反空污大遊行總召陳椒華表示，0219遊行訴求是要求禁燒生煤改用天然氣，要求行政院及環保署南遷，也要求暫停與檢討高屏空污總量管制計畫，中鋼煤礦砂堆置場應室內貯存等。

陳椒華表示，PM2.5是一級致癌物，台南、高雄及屏東的空氣品質比台北市差，2015年及2016年的PM2.5年平均都是世界衛生組織標準的2倍，台南1年有10個月超過年平均。

台南市空污防護自救會召集人陳建明表示，2015環保署空品測站PM10日均值>50微克／立方米的天數，台南4個測站天數分別為台南新營站 221 天 （全台第5名），台南安南站 198 天，台南善化站 192 天，台南台南站 171 天 ，（WHO 準則 < 3天），台南空氣實在很糟。

他要求南市環保局應盡速針對戶外勞動族群及公園運動人口加強宣導，教育局的空品旗警示措施，形同虛設，要求應研擬校園空品安全獎懲辦法，南市各級學校運動會改期舉行，避開空污高峰期。

今天出席記者會除了陳椒華、陳建明外，還包括台灣水資源、台南環盟 、台南社大、台江文化促進會、台南市教育產業工會、台灣親子共學教育促進會、基進黨組織部 、荒野台南分會、能盛興工廠、主婦聯盟生活消費合作社台南分社、台南公民智庫、南參熊街道公民審議團等團體。

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