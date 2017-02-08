嘉禾全區保留承諾跳票 柯文哲：附近居民要求

2017-02-08 11:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天一早前往內湖區公所，出席參與式預算諮詢櫃台啟動記者會，活動結束後，針對媒體詢問近日將開拆的嘉禾新村，柯文哲在選前曾承諾全區保留引發爭議，柯文哲認為，正確的說法應該是「全區規劃」，並指市府目前對嘉禾新村的計畫是「全區規劃、分區整治」，至於涉及公共安全且已經都爛掉的房子，「在居民要求下還是拆掉」。

柯文哲表示，就他所知，已經拆掉一些涉及公安問題的屋舍，因為「附近居民很堅持，若不具文資價值，且已經爛到會影響公安的就拆掉」，柯強調，大部分還是保留，並指市府目前對嘉禾新村的計畫是「全區規劃、分區整治」，至於有涉及公安且已經都爛掉的房子，「還是拆掉」。

媒體進一步問，文資團體常不滿柯文哲連東邊也要拆，柯則回應，里長、議員、居民每天也都來強迫市府要拆，市府在拆跟不拆之間，還是要做取捨，因此也沒有全拆，保存範圍也比之前指定文資保存的範圍擴大，柯文哲認為，「政治常常要在兩極之間求一個平衡」，才是比較精確的講法。

另外，關於台北大巨蛋案、北投纜車解約案、南港機廠開發案、台北藝術中心停工案等4大案，遭外界質疑是爛攤子，批評柯文哲「屁股擦太久」，柯今天受訪時打趣表示，「總要擦乾淨吧！不可能不擦就把褲子穿上去」，強調每個案子都有進度。