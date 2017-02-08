科學界不相信的研究…台科大室溫下二氧化碳轉成甲醇

台科大材料系教授郭東昊（右起）與來自中國的博班學生陳孝雲及印尼籍博士後研究員Hairus Abdullah共同合作，研究發現在室溫下透過觸媒反應即可將二氧化碳轉化為甲醇，並且使甲醇轉換產生為氫氣。（台科大提供）

2017-02-08 10:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣科技大學材料系教授郭東昊團隊發現，經由無機觸媒的催化反應，溶解於水中的二氧化碳可在室溫下轉化成甲醇並且甲醇溶液可轉化成氫氣，「做了科學界都不相信的研究」，對於減少二氧化碳的排放量，及尋找替代能源都是創新發現。研究成功登上國際專業期刊《科學報導》（Scientific Report）。

低碳經濟是解決二氧化碳排放造成地球暖化問題的經濟模式，甲醇經濟是提倡甲醇取代石油能源，氫經濟則是以氫氣為節淨替代能源，不論是二氧化碳、甲醇、氫氣，都是環境與能源領域的重要研發課題。

郭東昊與來自的中國博士班學生陳孝雲及印尼籍博士後研究員Hairus Abdullah共同合作，研究最特別的發現就是在室溫下透過觸媒反應就能將二氧化碳轉化為甲醇，並且使甲醇轉換產生為氫氣。

郭東昊表示，過去科學界都不相信二氧化碳能在室溫下轉化成甲醇，曾投稿到最好的國際期刊，也只有一兩位大師相信這個實驗結果。郭東昊說，以往要將二氧化碳轉化為甲醇，都是在高溫下，以強迫的方式提供能量才會發生反應，但該研究不需要消耗能量就能產生反應，是更為環保的方式。

郭東昊指出，研究經由無機觸媒的催化作用，使通入水中溶解的二氧化碳於觸媒表面反應形成甲醇且沒有其他副產物，每小時每克重的觸媒具有甲醇產率10-30 毫莫耳數，相較傳統必須150℃以上的高溫氣相反應，團隊在室溫下即可將二氧化碳轉化甲醇。

此外，團隊也將甲醇加入第二觸媒與水的系統中，發現傳統上需要100℃以上反應才能產生的醇脫氫來產生氫氣的反應，在室溫下也發生了。

郭東昊表示，該研究顯示，室溫下二氧化碳不僅可以減量，還可將其轉化成甲醇化學品作為燃料或是作為化學前驅物來合成其他化學品，而利用此研究的觸媒，可以即時產氫，對於以往氫循環經濟中氫氣儲存與運輸的問題以及燃料電池的氫氣來源等問題，都可提供一些解決的辦法。