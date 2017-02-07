石門水庫渴了… 阿姆坪土地公廟重現天日
2017-02-07 22:08
石門水庫渴了… 阿姆坪這座土地公廟重現天日。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區去年12月和今年1月雨量偏低，使得水庫水位直直落，截至今晚9點為止，大壩水位236.29公尺，蓄水量1億3470萬噸，蓄水率66.9％，被喻為水庫的枯水期景點之一，當年因興建水庫而被淹沒的阿姆坪「土地公廟」，已經浮出水面、重現天日，面對水情吃緊，北區水資源局呼籲民眾珍惜水資源，勿忘前年缺水的前車之鑑，一同抗旱。
北區水資源局副局長邱忠川表示，台灣北部每年2到5月是農業一期稻作開始耕作的時間，也是枯水期，石門水庫供應民生用水每日約120萬噸，近兩個月來降雨減少，水庫水位平均每日下降14至15公分，但隨著原本停供的農業灌溉用水從3日起以75折恢復供應約135萬噸用水後，預估水位每日下降29至30公分。
據當地居民說，阿姆坪這座土黃色磚瓦的土地公廟，地處石門水庫蓄水範圍內，當年因配合興建水庫，土地公遷移至大溪復源宮，自從水庫開始蓄水後，土地公廟就遭淹沒，其實只要水庫水位降至約240公尺以下，土地公廟就會逐漸浮出、現身；前年桃園大鬧乾旱，土地公廟和附近夢幻草原的重現，還吸引外地不少朝聖的遊客，成了當時最火紅的枯水期景點。
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