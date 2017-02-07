屏東玫瑰含苞中 情人節來不及上市

受到去年連續颱風影響，屏東玫瑰花產量約減少4成，重新含苞的玫瑰花趕不及在情人節上市。（記者邱芷柔攝）

2017-02-07 18:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕下禮拜就是情人節，屏東地區生產的玫瑰花，在往年同期拍賣價格可以飆上每把500、600元，但目前仍僅有每把200元的價格，尤其受到去年連續颱風影響，屏東玫瑰花產量約減少4成，重新含苞的玫瑰花趕不及在情人節上市，讓花農們直說「今年種玫瑰的要損失慘重了！」

台灣中部的氣溫冷、較潮濕，容易讓玫瑰植株生病，造就了屏東「冬季玫瑰」的特色產業，屏北地區玫瑰種植面積約有20餘公頃，因其優良的品質，在花卉交易市場擁有好口碑，但近年受暖冬影響，屏東玫瑰產業備受考驗。

里港鄉花農王正昇說，每年西洋情人節玫瑰花需求量大增，屏東種植的玫瑰花因為品質優良深受市場喜愛，平均每把20支拍賣價格可逾500元，但去年連續颱風造成玫瑰產量大減，下週就是情人節，不僅花價未見起色，產量也很慘。

九如鄉有機玫瑰花農楊添得則表示，目前花價較過去同期低，且尚未有波動，但情人節有市場需求，所以後盤花價一定會出現漲幅，屏東地區的玫瑰花植株目前仍還在含苞階段，且週末又有一波寒流來襲，南部的玫瑰趕不及在情人節時綻放，預計要到情人節後才有穩定的產量。