許厝污染爭議 環團質疑成大教授李俊璋檢測

環團聚集於國健署前，質疑李俊璋的「錯誤研究」，不能被當作決策參考。（記者楊綿傑攝）

2017-02-07 12:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕雲林麥寮許厝學童遭受六輕污染爭議持續延燒，相關流行病學研究今日舉行專家學者討論會議，10多個環團在會議開始前就聚集在國健署大門口，拿起標語高聲抗議，抵制成大教授李俊璋團隊的「錯誤研究」，並要求進入會議旁聽，現在更爆發推擠衝突，最後國健署開放環團10位民眾「視訊旁聽」，但環團不滿意，持續在大廳短講抗議。

在國衛院與台大公衛學者詹長權去年公布針對許厝分校學童的流行病學研究，內容指出距離六輕約1公里的許厝分校學童，體內硫代二乙酸（TdGA，VCM的主要代謝物）呈現濃度偏高狀況，9月時行政院建議遷回橋頭國小本校，後來環保署進行為期4個月的實地監測，衛福部也委託成大教授李俊璋進行遷校前後尿液檢查，日前卻傳出TdGA升高可能是因為食用蛋，與氯乙烯污染無關，引發關注。

來自雲林、彰化地區的在地環團聚集於國健署大門口，強烈質疑李俊璋是長期跟台塑合作的學者，其研究發現「離石化工業區越近毒害更少」根本是跌破學者、醫師及環團的眼鏡，不論在方法或結果上，都有疑點跟疏漏，是「錯誤研究」。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰指出，李教授適不適合進行此研究他非常質疑，但衛福部從來都未說明，而很多片面的研究結果，竟然顯示離六輕越遠污染越嚴重，他也懷疑這個說法。洪申翰也對衛福部提出譴責，更痛批六輕不僅排放污染，還財大氣粗想掩蓋污染事實，他呼籲政府應有作為。

當地居民，耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源說，關於許厝分校學童到底該在哪就讀，政府本來就應該好好調查，不要擺爛，學習台塑煉鋼廠污染越南事件，越南政府要求其先關廠、調查、改善之後，才能有條件恢復運作，他建議政府應該關掉六輕3年，仔細釐清危害。

今天與環團一同在門外抗議後，隨後以受邀專家學者的身分進入國健署開會的環球科大環境資源管理研究所所長張子見認為，國衛院的研究，已將吃感冒藥等影響因素都排除，但成大的研究中並無將這些因素排除。而距離六輕遠近與污染物的濃度，也無相關數據釐清，他覺得此研究難以被信服，用這樣的結果進行重大決策，是相當大的風險。張子見也呼籲衛福部不能以此馬上做出遷回分校的決議。