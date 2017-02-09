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當前男友愛上現任男友 女大生崩潰：你們就在一起好了！

女大生發現現任男友通話紀錄中有前任男友的號碼，一問之下進延伸出一系列的男男「Dcard定律」。（情境照）

2017-02-09  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕女大生上《Dcard》分享現任男友與前任男友見面的文章，文中表示前男友為追回女友於是和她的現任男友見面，原來現任男友希望前任打消與女大生復合，但事情最後卻演變成現任與前任成為好友，前任更對女大生表示，「我可能會和妳男友在一起。」讓女大生晴天霹靂，網友則認為這就是「Dcard定律」。

女大生剛開始表示，她有個很受女生歡迎的前任男友，但在男友太多追求者下受不了而分手，隨後她認識了現任男友。

但有天她發現現任男友手機中，竟然有前任男友的通話紀錄，而且還很近期，這讓她大吃一驚，決定問問男友，原來男友和前任見面是為了要前任打消想和女大生復合的想法，但也就此開啟了兩個男生的友情。

女大生在《Dcard》發文後，被現任男友知道，於是女大生又再問了一次，當時是抱著什麼心態去赴約的呢？男友突然緊抱住她，對她說因為很怕女大生被搶走。男友隨後補一句，妳會生氣我跟他有聯絡嗎？因為男友與前任約好開學吃飯，原因學校在隔壁很近。

男友的回答讓《Dcard》上的網友紛紛認為，「故事要神展開了」、「你只是煙霧彈！」、「天呀！是Dcard定律」。

幾天後女大生又發了一篇文，有天晚上男友帶女大生去吃飯，沒想到精心打扮的女大生，一到餐廳門口驚見前任站在門口等他們，結果整頓飯都是他們兩人在聊天，甚至還提到Dcard網友好像很支持他們的愛情，前任男友竟對女大生說，「我可能會和妳男友在一起。」就連現任男友都說，「也是可以」。甚至兩人還規劃暑假一起旅遊，女大生氣的直呼是在規劃蜜月嗎！實在太87了。

最後前任男友還跟現任男友兩人規劃暑假要一起去旅遊，讓女大生直呼是蜜月旅行嗎！（情境照）

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