清除「垃圾長城」 竹東公所派員破袋稽查

新竹縣竹東鎮公所今天派清潔隊員到場破袋稽查。（圖由竹東鎮公所提供）

2017-02-06 14:23

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕本報上週獨家報導新竹縣竹東鎮街頭在農曆年後出現「垃圾長城」的亂象，獲得竹東鎮公所重視，多名清潔隊員今天到現場破袋稽查，全程錄影蒐證，發現相關證據將依廢棄物清理法開罰1200元到6000元。

上週有網友在臉書社團「我是竹東人」貼出照片，揭露竹東鎮杞林路台灣菸酒公司竹東營業所斜對面路口有條長約10公尺的「超級垃圾堆」，並質疑是農曆過年期間有人缺乏公德心亂丟垃圾，才會造成數百袋垃圾堆積如山好像一座「垃圾長城」。

竹東鎮公所表示，竹東鎮實施「垃圾不落地」政策多年，民眾根本就不應該把垃圾堆置在馬路邊，影響觀瞻及環境衛生，請大家發揮公德心，不要亂丟垃圾，以免造成清潔隊員在垃圾堆、蛆蟲中辛苦破袋稽查。