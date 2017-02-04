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生日巧遇車禍 壽星開怪手救人

張姓駕駛受困車內，民眾吳家瑋開來怪手應援，消防人員也出動重機具搶救。（照片吳家瑋提供）

2017-02-04  18:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕34歲的怪手司機吳家瑋，在生日當天目擊一場車禍，發現駕駛被受困車內動彈不得，警消到場破壞車門搶救，仍無法脫困，吳男見狀後回家開來小怪手協助撐住車門，受困駕駛才順利坐上救護車，送醫急救後已無生命危險，吳男將搶救過程放上臉書，張妻也上網留言感謝。

3日下午2點18分，張男（50歲）駕駛一部豐田休旅車行經彰化北斗鎮興農路2段時，疑因閃狗失控而撞上路邊護欄，造成車頭全毀，當時坐副駕駛座的張妻僅受輕傷順利逃出，不過張男因為駕駛座變形，無法開啟車門，北斗消防隊抵達後，先出動重機具切開門鎖，並用力頂住車門搶救。

車禍發生後，新生里守望相助隊成員幫忙指揮交通，民眾吳家瑋也趕緊回家開小怪手來應援，他用怪手支臂撐開已變形車門，讓消防員以油壓撐開器、鋼剪方便破壞扭曲的車體，耗費半小時，才順利救出張姓駕駛。

吳家瑋事後把搶救過程PO上網，引發不少網友熱議，張妻還上網留言感謝大家關心：「我頸椎壓迫到，還有腦震盪，胸口被安全帶拉扯到會痛，水哥都是皮肉傷，牙齒斷了一顆，下巴跟膝蓋都縫了好多針，也是胸口痛」。

吳家瑋表示，當天是他農曆生日，很慶幸受協助夫妻都僅受輕傷，覺得是最好的生日禮物，家中成員都是守望襄助成員，過去也曾出動怪手參與八八風災救援。

警方表示，張姓駕駛無酒駕嫌疑，初步調查張男是為了閃狗，才撞上對向車道旁的牆壁，又彈回自身車道，不過實際肇事原因仍有待調查釐清。

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  • 張姓駕駛疑因閃狗自撞，車頭全毀受困車內（記者陳冠備翻攝）

    張姓駕駛疑因閃狗自撞，車頭全毀受困車內（記者陳冠備翻攝）

  • 張姓駕駛受困車內，民眾吳家瑋開來怪手撐開車門，讓消防人員順利搶救。（記者陳冠備翻攝）

    張姓駕駛受困車內，民眾吳家瑋開來怪手撐開車門，讓消防人員順利搶救。（記者陳冠備翻攝）

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