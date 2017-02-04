台北燈節「小提燈」超夯！排隊人龍達800公尺

民眾今早7時起陸續排隊領取台北燈節小提燈「舞動奇雞」。（記者何世昌攝）

2017-02-04 16:25

〔記者何世昌／台北報導〕小提燈「舞動奇雞」今、明2天在台北燈會現場、北市府探索館、12行政區同步發放，總計發放8萬4000小提燈。另，西本院寺於台北燈會期間（2月4至12日）每日準備300人次的小提燈DIY教學。

觀傳局長簡余晏表示，今年小提燈的數量比照去年製作11萬5000個；部分小提燈事前已分送給社福團體，及啟聰、啟智學校，其餘小提燈在北市府探索館、12行政區及台北燈會現場同步發放。

簡余晏指出，北市府探索館今下午1時限量發放1000個「舞動奇雞」，不到半小時就被掃光；明日下午1時，探索館將再發放1000個。

台北燈會現場則設3處小提燈發放點，分別是國稅局、中山堂、西門捷運站一號出口後方服務站，今日總計發放1萬七千個；明天現場再發放1萬1000個。台北燈會現場今早7時起民眾陸續排隊領取小提燈。西門捷運站1號出口後方服務站的排隊人龍更一路沿伸至西本院寺，長度約800公尺。

其他小提燈則交12區公所自行發送，每區限量4500個。詳細發送地點，可上：官網查詢。