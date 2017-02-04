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13尊媽祖聯誼喝春酒 姊妹聊天吃飯不供香

彰化王功福海宮舉辦別開生面的媽祖聯誼會，13尊媽祖團坐喝春酒。（記者陳冠備攝）

2017-02-04  15:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕媽祖也要喝春酒？！大年初八，彰化王功福海宮今日蒞臨12尊媽祖神尊，祂們與主人「福海媽」團坐一桌，桌面不供香，而是擺上碗筷、紙巾與一道道美食佳餚，畫面超新奇，吸引不少香客圍觀拍照。福海宮表示，那是媽祖姊妹們在聯誼，因為平時各廟務繁忙，因此趁新春期間，邀請姊妹廟們來團聚，熱鬧喝春酒。

恭迎新春，彰化王功福海宮媽祖廟今日舉行媽祖聯誼會，邀請新北市板橋慈惠宮、嘉義縣天玄宮、朴子配天宮、雲林縣社口福天宮、吳厝朝興宮、虎尾福安宮、西螺廣福宮、斗南順安宮、南投縣慈善宮以及彰化鹿港台灣護聖宮、新祖宮及埤頭合興宮媽祖神尊們齊聚一堂。

福海宮主委林益模表示，今年是第二度舉辦媽祖新春聯誼，原本只是10間姊妹廟團聚，今年則新邀請鹿港台灣護聖宮、新祖宮與板橋慈惠宮加入，讓媽祖信仰力量再擴大。林益模也說，供奉媽祖的美食以素食製作，共13道佳餚，希望媽祖們吃得開心。

台灣護聖宮主委林肇睢表示，很榮幸能加入這次姊妹會，獨樂樂不如眾樂樂，13間媽祖廟的工作人員一起用創意迎新春、喝春酒，讓這場盛會更加受重視，也讓宗教信仰得已傳承，達到飲水思源的美德。

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  • 來自斗南順安宮媽祖，也來參加媽祖聯誼盛會。（記者陳冠備攝）

    來自斗南順安宮媽祖，也來參加媽祖聯誼盛會。（記者陳冠備攝）

  • 來自國內13尊媽祖，在福海宮新春齊聚喝春酒。（記者陳冠備攝）

    來自國內13尊媽祖，在福海宮新春齊聚喝春酒。（記者陳冠備攝）

  • 「媽祖們」團坐，桌面不供香，而是擺上碗筷、紙巾與一道道美食佳餚。（記者陳冠備攝）

    「媽祖們」團坐，桌面不供香，而是擺上碗筷、紙巾與一道道美食佳餚。（記者陳冠備攝）

  • 福海宮主委林益模（右），上香祈求新年國泰民安。（記者陳冠備攝）

    福海宮主委林益模（右），上香祈求新年國泰民安。（記者陳冠備攝）

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