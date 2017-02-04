學測國文作文首次出現英文作答 給分與否引發議論

2017-02-04 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕今年學測國文作文題目是「關於經驗的N種思考」，是自民國83年開考至今，首次在題目中出現英文字，但也第一次出現考生通篇用英文作答，讓閱卷老師相當頭大、更引發網友正反兩面論戰。

國文科閱卷召集人、台師大國文系教授顏瑞芳今天表示，有一名考生全篇都用英文寫作，閱卷老師無法評分，只好先退件放到最後處理。

顏瑞芳說，題目說明並沒有特別要求用中文寫作，但這畢竟是國文科，通篇用英文寫，這麼多年來也是第一次發現。大考中心將開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項。

此說法一出，引起網友熱議，很多人的第一反應是：「這有什麼好討論的？這是國文科ㄟ，當然給0分啊！」、「好扯，早知道我英文作文也用中文寫，有沒有分？」

有網友翻出今年試題，表示英文科作文的題目說明有規定要寫「英文作文」，國文科則真的沒提到，何況題目自己都出現「N」這個英文字了，學生用英文作答也不能說他錯，PTT網友FuYen表示：「說給0分的剛好示範什麼叫做思考僵化」、cute123說：「這小孩跳脫一般思維，勇於挑戰傳統」，也有人佩服說：「我之前都沒發現題目卷沒規定要用中文耶」、「他是怎麼把英文寫在格子裡的啊，太強了」。