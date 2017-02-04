中客遊覽車玩高雄卡涵洞 21人受傷送醫
2017-02-04 11:57
搭載中國客遊覽車遊高雄卡涵洞，21人受傷送醫，其中3人重傷在醫院急救中。（記者張忠義攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕一輛滿載26名中國遊客的遊覽車，由王姓司機、倪姓導遊領隊，行經高市河西一路、興隆路涵洞時卡住，造成21人輕重傷，其中3人重傷、18人輕傷（含7名小孩）分別送醫，王姓司機指稱，當時正與導遊討論下一站行程，一時分神忘了左轉導致卡在涵洞，警方將釐清車禍原因。
重傷3人為2男1女，受傷中國遊客年齡最大74歲、最小的2歲，遊覽車全車共28人，該團來台旅遊已第4天，今晨先到西子灣觀賞美景，上午10點9分繼續往左營購物行程，經過鼓山區河西一路涵洞前，王姓司機稱因與導遊討論行程，忘了左轉興隆路，才誤入高度較低矮的涵洞因而卡住。
撞涵洞的當下，車上一片尖叫、哀嚎聲，多達21人受傷，警、消獲報馳往搶救、送醫，其中3名中國遊客重傷，倪姓導遊和王姓司機無礙未送醫，不過兩人說詞不一，倪姓導遊表示，當時低頭看行程表，並沒有和司機聊天或談話。
消防局表示，3名重傷中國遊客，分別受到頭部挫傷、顏面輕微擦傷，生命徵象正常，經救護人員評估，因患者無法清楚準確回答問題，因此決定迅速送醫救治、觀察。
肇禍的王姓司機表示，當時因與導遊討論旅遊行程，一時分神來不及左轉，又未注意涵洞高度才卡住車身，他堅稱沒有疲勞駕駛，因家住高雄，昨晚回家很早就休息，警方將對他進行酒測。
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