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接衛福部？陳時中：我是蔡政府醫療政策白皮書撰寫人

2017-02-03  19:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院發布內閣改組新聞，前衛生署副署長、前牙醫師公會全國聯合會理事長陳時中接掌衛福部；陳時中晚間接受媒體訪問時說，可能是因為他是蔡英文政府醫療政策白皮書撰寫人，因此才會接任。

陳時中說，他是這一兩天接到行政院徵詢，也確定會接掌衛福部，記者詢問：「自認有何資格可接任衛福部長？」陳時中說，他撰寫醫療政策白皮書，可能是這點讓他能接任。

衛福部掌管醫療、社會福利等職責，陳時中脫口說「醫療是個服務業」，接任後希望讓醫界「人盡其才」，讓業務更有效率；至於食品安全問題，他表示「安全」第一，且要讓風險透明化，在重視本土需求下，也要和國際標準接軌，但也要以實證為基礎。

陳時中學歷為台北醫學大學牙醫系畢業，曾任行政院衛生署副署長、台北市牙醫師公會理事長、牙醫師公會全國聯合會理事長等職務，現任博齡牙科診所院長、台北醫學大學董事。

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  • 陳時中現任博齡牙科診所院長、台北醫學大學董事。（圖取自台北醫學大學官方網站）

    陳時中現任博齡牙科診所院長、台北醫學大學董事。（圖取自台北醫學大學官方網站）

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