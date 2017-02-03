受不了旁人吃飯發聲？研究：你大腦可能有問題

2017-02-03 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕每個人在進食時都多少會發出一些聲音，有些人覺得這樣的聲音相當吵，甚至快被逼瘋。不過，英國一項研究卻指出，如果你會被別人飲食的噪音逼瘋，這代表你的大腦可能有問題。

據《每日郵報》報導，有些人會對旁人吃飯、嚼東西、甚至是呼吸所發出的聲音感到厭煩，這種症狀被稱為恐音症（misophonia）。有些恐音症的人在聽到噪音時，還會出現心跳增加、流汗的症狀。英國新堡大學（Newcastle University）的科學家最近發現，受恐音症所苦的人，其實是腦部有問題。

報導指出，一名29歲的恐音症患者就表示，她過去曾找過心理醫師，不過，心理治療卻沒有成效。在她看到這項研究、明白恐音症和生理狀況有關後，就開始調整自己的生活作息，減少攝取咖啡因和酒精，並開始戴耳機。