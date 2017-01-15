英式早餐不健康？ 美研究：連吃2天心臟病風險增

研究指出，全套英式早餐連續吃兩天，將提升心臟病罹患風險。（圖擷自DailyMail）

2017-01-15 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國最新研究指出，連續吃2天全套英式早餐，罹患心臟病機率將大增！

《每日郵報》報導，美國北德州大學（University of North Texas）進行研究，請7名健康狀況良好的女子做測試，讓她們吃培根、香腸、雞蛋、奶酪、三明治等全套英式早餐，這些食物含有70%以上脂肪，約佔每人每天需攝取熱量的3分之2，醫師則會每6小時抽血一次，以觀察心臟狀況的變化。

隔天7名受試者再次測試，結果發現在19項指標中，有多達8項上升，包括引發動脈阻塞血管炎症的單核白血球（monocytes）指標也上升。

研究人員表示，「心臟受損在短時間內產生的變化相當驚人，讓人意想不到。」英國心臟基金會（The British Heart Foundation）也說，這項研究凸顯高脂肪飲食的問題。營養師帕克（Tracy Parker）則提醒，人們吃太多飽和脂肪，吃培根和香腸都會增加心臟病風險。

報導指出，這項研究推翻過去思維，醫師多年來已知道高飽和脂肪可能讓心臟周圍的血管聚積脂肪，一般認為會發生在幾個月或幾年後，然而研究結果顯示，高飽和脂肪對心臟的損害可以在數小時內發生。