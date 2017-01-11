血汗！高雄保全早7晚7、做四休二 月薪竟不到20K
2017-01-11 23:34
〔即時新聞／綜合報導〕真是欺人太甚！高雄曾姓保全日前在臉書上控訴公司，每月做四休二，從早上7點做到晚上7點，薪水竟然只有1萬9364元，比打掃阿婆還少，血汗程度也立刻引來網友關注。
曾姓保全在臉書上po出班表、薪資單以及一張支票照片，他氣憤表示，自己在高雄某醫院當守衛，當初面試時，面試者說「月休6天、工時8小時、排班制，每月薪水23K，加班費另計」，結果到現場竟改口說「工時12小時、做四休二，薪水反而更少」，竟然只有19364元。
曾姓保全氣憤表示，今天領薪果然一堆人都跑了，「連打掃阿婆的薪水都多我整整一萬」。而薪資表則顯示，工資是20008元加上未休教育津貼135元，但扣除勞健保、職工福利金後，實領變成19364元。
其他網友則紛紛留言表示，「12小時才2萬等於加班費直接沒給」、「光上七七班就足以讓人跳槽了」、「南部沒有勞基法的」、「算起來一小時還不到80元」。
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