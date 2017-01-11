| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

血汗！高雄保全早7晚7、做四休二 月薪竟不到20K

2017-01-11  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕真是欺人太甚！高雄曾姓保全日前在臉書上控訴公司，每月做四休二，從早上7點做到晚上7點，薪水竟然只有1萬9364元，比打掃阿婆還少，血汗程度也立刻引來網友關注。

曾姓保全在臉書上po出班表、薪資單以及一張支票照片，他氣憤表示，自己在高雄某醫院當守衛，當初面試時，面試者說「月休6天、工時8小時、排班制，每月薪水23K，加班費另計」，結果到現場竟改口說「工時12小時、做四休二，薪水反而更少」，竟然只有19364元。

曾姓保全氣憤表示，今天領薪果然一堆人都跑了，「連打掃阿婆的薪水都多我整整一萬」。而薪資表則顯示，工資是20008元加上未休教育津貼135元，但扣除勞健保、職工福利金後，實領變成19364元。

其他網友則紛紛留言表示，「12小時才2萬等於加班費直接沒給」、「光上七七班就足以讓人跳槽了」、「南部沒有勞基法的」、「算起來一小時還不到80元」。

廣告
  • 曾姓保全的薪資表顯示，工資是20008元加上未休教育津貼135元，但扣除勞健保、職工福利金後，實領變成19364元。（圖擷自臉書）

    曾姓保全的薪資表顯示，工資是20008元加上未休教育津貼135元，但扣除勞健保、職工福利金後，實領變成19364元。（圖擷自臉書）

  • 曾姓保全控訴，每月做四休二，從早上7點做到晚上7點，薪水竟然只有1萬9364元。（圖擷自臉書）

    曾姓保全控訴，每月做四休二，從早上7點做到晚上7點，薪水竟然只有1萬9364元。（圖擷自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保全 加班費 控訴 薪水 血汗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：血汗！高雄保全早7晚7、做四休二 月薪竟不到20K


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.