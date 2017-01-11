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竹北外環道通車 首日上演逆向驚魂記！

2017-01-11  22:07

〔記者廖雪茹／竹北報導〕耗資兩億餘元打造的竹北市外環道最後一段工程，10日才剪綵通車，今天一早在外環道的複雜路口，卻見10多輛來自沿河街的汽、機車逆向左轉行駛橋下道路，險些發生碰撞意外，亂成一團；新竹縣政府緊急派員到場交通指揮，並現勘檢討，下午隨即增設標誌牌提醒用路人。

縣府為紓解竹北市區壅塞交通，向內政部營建署爭取新竹生活圈道路系統建設計畫，開闢30公尺外環道，工程共分6期；其中，最終的第4期在10日通車後，可銜接其他5期，並延伸串聯縣政二路、光明六路及台1線，建構完整外環道系統。

不過，10日通車後，許多網友紛紛質疑環北路的複雜大路口設計有問題，今天一早更出現逆向行駛險境！自台一線進入沿河街往東方向的車輛，行駛到環北路與泰和路口時，形成5個時相的複雜路口：許多用路人還不知道鐵路橋下原本雙向的泰和路，已改為單向道，至少10多輛汽、機車而此因逆向行駛，交通混亂，險象環生。

警察局交通隊獲報後，緊急派員現場站岡指揮交通，但仍有駕駛人來不及反應而誤闖。

營建署工程人員表示，鐵路鳳山溪橋下的泰和路原來就是雙向通行，外環道新闢後才改為單向；不過，去年9月工程完工辦理驗收，為便民先開放雙向通行，可能因此導致許多車主仍誤以為仍是雙向，依習慣行駛，而誤闖單向道。

縣府交通旅遊處、警察局等單位下午立即會勘檢討，因沿河街行駛到路口時，只有1面禁止通行的交通標誌很不明顯，決議在該路口再增設標誌，提醒往環北路、博愛街的用路人，應再往前一點左轉走車行箱涵，而不是走橋下道路。通車初期的上班時段，也會持續派人現場管控。

縣府表示，上述路口設計，主要是為避開與鐵路路堤衝突，讓穿越鐵路段道路，採東西線分離佈設；其中，東行線施作車行箱涵；西行線利用既有鐵路鳳山溪橋下泰和路與沿河街，拓寬成單向三車道。

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  • 今天一早，竹北市沿河街往東方向的車輛，行駛到環北路與泰和路口時，不知道鐵路橋下道路已改為單向道；雖警方派員現場指揮交通，仍見有駕駛人逆向行駛，險象環生。（記者廖雪茹攝）

    今天一早，竹北市沿河街往東方向的車輛，行駛到環北路與泰和路口時，不知道鐵路橋下道路已改為單向道；雖警方派員現場指揮交通，仍見有駕駛人逆向行駛，險象環生。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣竹北市外環道最後一段工程，10日才剪綵通車，但環北路、沿河街和泰和路口，形成一複雜大路口。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市外環道最後一段工程，10日才剪綵通車，但環北路、沿河街和泰和路口，形成一複雜大路口。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣政府表示，竹北市外環道新闢道路為避開與鐵路路堤衝突，讓穿越鐵路段道路，採東西線分離佈設。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府表示，竹北市外環道新闢道路為避開與鐵路路堤衝突，讓穿越鐵路段道路，採東西線分離佈設。（記者廖雪茹攝）

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