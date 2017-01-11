明午後北部東部轉短暫雨 中南部日夜溫差達10度

2017-01-11 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕明（12）天上半日天氣晴朗回溫，但下半日鋒面通過，北部、東部轉為短暫雨天氣，到了週末又將變冷，溫度起伏大，提醒民眾需適時添加衣物。

中央氣象局指出，明上半日各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部及北部山區有零星雨，但下半日有鋒面系統在台灣附近生成，北部、東半部轉為有短暫雨的天氣。

溫度方面，北部及宜蘭、花蓮高溫約22、23度，中南部及台東可達25度到27度，但是早晚各地的低溫只有16到19度，中南部地區日夜溫差較大、可達10度左右。

《WeatherRisk 天氣風險》則指出，這週天氣在溫度上起伏大，明晚間降雨機率大增，到了週四晚間又有鋒面通過，週末低溫可能出現13到14度。

明天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意安全，交通往返也請留意航班資訊。

12日雲嘉南、高屏AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部、金門及馬祖為橘色（對敏感族群不健康）。