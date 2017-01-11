優質廟會文化再升級 南市今年沿路禁放炮

2017-01-11 15:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推動廟會活動優質化政策今年有新措施，未來廟宇申請路權時，必須提出「交通維護計畫」及「垃圾清運計畫」，同時核准路權時也會載明使用車道範圍，及嚴禁擺炮、燃放鞭炮，希望讓台南的廟會特色文化再提升。

台南市民政局長陳宗彥今天下午在台南市政府召開記者會，共同出席的還有台南廟會活動最頻繁的中西區區長陳勝楠及北區區長謝振益，除說明近年來台南推動「廟會活動優質化」顯著的政策成效外，也公布今年的新措施。

陳宗彥表示，台南市自102年10月全國首創並推動改善廟會文化政策，這3年來已有一套完整的因應機制，包括「事前溝通協調」、「事中輔導勸阻」及「事後表揚及開罰」，各廟宇也十分配合，成效顯著。

他說，今年廟會政策訂出更具體的執行方向，要求廟宇提出路權申請時，必須提出「交通維護計畫」及「垃圾清運計畫」，同時核准路權也將明確訂定道路車道的使用範圍，以及載明嚴禁擺炮、燃放鞭炮，避免遶境占用所有道路及影響環境，還給市民使用空間，提升台南的優質廟會文化特色。