| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
去年稅收2.2兆創新高 超徵1054億元
 首頁 > 生活

優質廟會文化再升級 南市今年沿路禁放炮

2017-01-11  15:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推動廟會活動優質化政策今年有新措施，未來廟宇申請路權時，必須提出「交通維護計畫」及「垃圾清運計畫」，同時核准路權時也會載明使用車道範圍，及嚴禁擺炮、燃放鞭炮，希望讓台南的廟會特色文化再提升。

台南市民政局長陳宗彥今天下午在台南市政府召開記者會，共同出席的還有台南廟會活動最頻繁的中西區區長陳勝楠及北區區長謝振益，除說明近年來台南推動「廟會活動優質化」顯著的政策成效外，也公布今年的新措施。

陳宗彥表示，台南市自102年10月全國首創並推動改善廟會文化政策，這3年來已有一套完整的因應機制，包括「事前溝通協調」、「事中輔導勸阻」及「事後表揚及開罰」，各廟宇也十分配合，成效顯著。

他說，今年廟會政策訂出更具體的執行方向，要求廟宇提出路權申請時，必須提出「交通維護計畫」及「垃圾清運計畫」，同時核准路權也將明確訂定道路車道的使用範圍，以及載明嚴禁擺炮、燃放鞭炮，避免遶境占用所有道路及影響環境，還給市民使用空間，提升台南的優質廟會文化特色。

廣告
  • 台南推優質廟會文化，今年新措施為遶境沿路禁放炮。（記者蔡文居攝）

    台南推優質廟會文化，今年新措施為遶境沿路禁放炮。（記者蔡文居攝）

  • 民政局長陳宗彥（中）與台南廟會活動最頻繁的中西區及北區區長召開記者會，公布今年廟會優質化新措施。（記者蔡文居攝）

    民政局長陳宗彥（中）與台南廟會活動最頻繁的中西區及北區區長召開記者會，公布今年廟會優質化新措施。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 廟會 繞境
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：優質廟會文化再升級 南市今年沿路禁放炮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.