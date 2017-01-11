落羽松秘境 台灣分布區點名
2017-01-11 07:11
宜蘭縣三星鄉安農溪畔成排落羽松。（資料照，者簡惠茹攝）
〔即時新聞／綜合報導〕網路助長落羽松秘境熱，大量遊客湧入；在台灣出名的落羽松秘境區分布在宜蘭三星鄉、羅東鎮、桃園八德區、大溪區、石門水庫、新竹北埔鄉、台中后里泰安地區、南投奧萬大山區、雲林古坑、林內、花蓮壽豐鄉等。
綜合媒體報導，宜蘭縣三星鄉安農溪田心橋邊種植兩排落羽松，在羅東公園北側落羽松成林，都成美景，最近因宜蘭縣政府想在羅東公園內設置體育館，位置太靠近落羽松林，當地民眾憂破壞生態及美景，還發起一人一信救落羽松活動。
桃園八德區霄裡里約近三千棵落羽松，目前約六公尺高；但網紅後遊客太多，太多垃圾及胡亂停車，造成當地困擾，地主一度想要封園，不過，附近住戶以私人土地賺停車費，反而改善一部分的問題。
花蓮壽豐鄉落羽松林在大量遊客湧入之後，同樣面臨困擾，園主乾脆以價制量，不再免費，遊客需付費才能入場當景，終於改善困境。
雲林古坑鄉桂林也有一處落羽松步道，不過週邊沒住家，問題較少；新竹縣北埔鄉大湖村的六塘休閒谷，農塘邊成排落羽松，倒影最搶眼，每逢假日都大塞車。南投奧萬大山區最出名的是山櫻花，但落羽松同樣頗叫座。
新竹縣北埔鄉大湖村的六塘休閒谷落羽松。（資料照，記者廖雪茹攝）
羅東運動公園內落羽松林。（資料照，記者簡惠茹攝）
花蓮壽豐鄉落羽松。（資料照，記者王錦義攝）
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