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「台中林熙蕾」遭檢舉歇業 環保局：稽查過5次

2017-01-10  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「台中林熙蕾」的蔥油餅老闆小勳，雖然因為左腳肌肉萎縮行動不便，但她依舊認真工作，日前更因媒體報導爆紅，不過她近日表示，因為遭人檢舉，導致她被迫歇業。媒體報導，台中市環保局指出，從去年底起前往稽查該餐車5次；警方則稱只開過1、2次單，之後只有取締顧客違停。

小勳原先在台中美術館附近擺攤賣蔥油餅，爆紅後被檢舉，她便移到大墩七街做生意，她表示，該做的環保都有做，卻還是被檢舉，只好暫停營業，另尋新地點。

《蘋果日報》報導，台中市環保局環境稽查大隊長王宗邦表示，從去年底起共稽查該餐車5次，勸導業者加裝油煙防制設施，業者很配合，油煙也有改善，並沒有開罰。

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  • 小勳對抗左腳肌肉萎縮病症，認真工作。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

    小勳對抗左腳肌肉萎縮病症，認真工作。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

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