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鄉民解密「大平台」 讚王大陸根本先知

藝人王大陸日前出席活動頒獎，一句「滿滿的大平台」引發網友熱議。（圖擷取自YouTube）

2017-01-10  21:01

〔即時新聞／綜合報導〕藝人王大陸日前出席活動頒獎，一句「滿滿的大平台」引發網友熱議，究竟「大平台」是什麼意思？有網友就發現，至今仍無人可知的這三個字的密碼，其實就隱藏在日常生活中。

一名網友在批踢踢笑話版上PO文指出，藝人王大陸在去年年末，於香港舉行的「MAMA」頒獎典禮上，說出了這句衝擊性的話，然而至今仍無人知曉「大平台」究竟意義為何？他說，一直到今天收到2017年的第一份電費單才發現，原來真的有「大平台」這個單位。

據這名網友PO出的帳單圖片，財政部一單位「電子發票整合服務台」，簡稱為「大平台」，讓不少鄉民大呼「原來如此...」、「王大陸根本先知！」、「先知是孤獨的」」、「給你滿滿的電子發票整合服務平台」「這算什麼簡稱啦」、「怎麼簡稱成大平台的...」。

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  • 有網友從帳單上發現，原來真有「大平台」ˊ這單位。（圖擷取自批踢踢）

    有網友從帳單上發現，原來真有「大平台」ˊ這單位。（圖擷取自批踢踢）

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標題：鄉民解密「大平台」 讚王大陸根本先知


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