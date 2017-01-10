鄉民解密「大平台」 讚王大陸根本先知
2017-01-10 21:01
藝人王大陸日前出席活動頒獎，一句「滿滿的大平台」引發網友熱議。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕藝人王大陸日前出席活動頒獎，一句「滿滿的大平台」引發網友熱議，究竟「大平台」是什麼意思？有網友就發現，至今仍無人可知的這三個字的密碼，其實就隱藏在日常生活中。
一名網友在批踢踢笑話版上PO文指出，藝人王大陸在去年年末，於香港舉行的「MAMA」頒獎典禮上，說出了這句衝擊性的話，然而至今仍無人知曉「大平台」究竟意義為何？他說，一直到今天收到2017年的第一份電費單才發現，原來真的有「大平台」這個單位。
據這名網友PO出的帳單圖片，財政部一單位「電子發票整合服務台」，簡稱為「大平台」，讓不少鄉民大呼「原來如此...」、「王大陸根本先知！」、「先知是孤獨的」」、「給你滿滿的電子發票整合服務平台」「這算什麼簡稱啦」、「怎麼簡稱成大平台的...」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 就像變魔術！菜農種出「紫玉白菜」
- 大學特殊選才 國立暨大附中傳捷報
- 新北第一高峰「塔曼山」 將豎立永久性地標
- 打臉救台盟！ 畢恆達：同志教育只是要去除「強迫」
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃疑沾富二代 老公爆走為抓小王？
- 湯姆哈迪想拍《瘋狂麥斯》續集！「在等他們呼叫我」
- 菲律賓漁船遭勒索掃射 8漁民身亡
- 房市內冷外熱 台商2年砸10億海外掃房
- 休假登山不忘救人 熱血消防員令人稱讚
- （影音）知名作家靠這招討老婆歡心 快學起來！
- 你相信嗎？ 71歲潘迎紫真實年紀只有ＸＸ
- 日職》岱桑的MLB隊友球種多狂？ 這2段影片秒懂
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 無法執政寧願統一？ 國民黨老黨員被罵翻
- 不敵高鐵吸客 日統4路線將停駛
- 七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了
- 遼寧號今晚沿海峽北返 我國戰機全程待命警戒
- 葛大衛涉詐 吞王夢麟6萬唱酬
- 網球》盧一哥奧克蘭男單開胡 壽星莊佳容荷巴特首戰受挫
- 參訪團帳單寫「中國台灣省」 宏國飯店道歉：系統錯誤
- 蒙藏委員會將不併入陸委會 業務打散到各部會
- 《國際現場》中信、凱雷 接下中港麥當勞
- 嫩團ASTRO首登寶島！苦練華語歌228獻嗓
- 台北市府開放資料供研究 3件報名2件獲獎
- 抹黑、批鬥 親中暴力團體 反民主不擇手段
- 自由廣場》潘部長對大學教師不公平
- （影音）海倫清桃自曝身世疑炒作 遭Paul爆「保時捷」價值觀
- 美艦警告射擊 嚇阻伊朗快艇接近
- 台積電第四季營收超標 單季與全年皆創歷史新高
- 為了3根辣椒 兩女菜市場大打出手
- 曾和田麗相戀4年 馬景濤：她是我最刻骨銘心的一段
- 蔡英文與馬英九的不同？史明這樣看
- 日本「東奧台灣正名協會」成立！台灣也能連署
- 辣椒方舟取得《三皇之劍》代理權 1月下旬推出
- 台媒「看電視才知」會晤奧蒂嘉 蔡總統澄清「尼國安排」
- 飛利浦掃地機器人 超薄吸客
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 馬教唆洩密案開庭 黃世銘：專案報告只差在附件
- 春節垃圾清運 彰投除夕不打烊
- 武陵賞櫻三星發車 16日開放訂票
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 被指是港獨份子 張敬軒發表愛國論遭轟「敢做不敢認！」
- 北檢偵辦「菜蟲案」 韓國瑜訊後請回
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鄉民解密「大平台」 讚王大陸根本先知
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分