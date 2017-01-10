彰縣老人日照中心進駐校園卡關

2017-01-10 17:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕反對卡住了！彰化縣去年擬在南彰化地區1間小學成立老人日間照顧中心（日照中心），也委託醫療機構承辦，不料，卻因家長強烈反對並向縣長陳情，計畫只好擱置，衛生局只好轉向歇業幼兒園、農會等機關團體找場地，同時鼓勵護理之家多元化經營，申請成立日照中心，出現日照中心進駐校園卡關。

衛福部為推動「一鄉鎮、一日照」，要求地方優先使用公立閒置空間，成立老人日間照顧中心，彰化縣配合政策推動，卻不是那麼容易執行，衛生局長葉彥伯表示，前述計畫目前已暫緩，另外找適合場所，社區服務畢竟還是要社區有共識，之後執行才能順利。

少子化、新生人數銳減，學校閒置教室爆增，基本上，這些教室都通過消防、建管等安全檢查，有使用執照，活化變成日照中心，其實是不錯的選項，高雄市就有成功的案例。

縣內現況卻由於家長對「老幼共處」、「老幼共托」的觀念薄弱，孩子生得少，擔心失智或失能老人帶傳染病等，堅持反對老人日照中心進駐校園。