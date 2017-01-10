學生影像新星獎開跑 導演馬志翔傳授拍片撇步

新北市文化局舉辦「2017學生影像新星獎」，祭出145萬元總獎金，今年邀請新銳導演馬志翔（右）代言。（記者賴筱桐攝）

2017-01-10 15:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕對新興影像創作者而言，拍片面臨的首要困境是資金籌措不易，新北市文化局舉辦「2017學生影像新星獎」，祭出145萬元總獎金，今年擴大徵選資格，開放高中職學生參賽，邀請新銳導演馬志翔代言，並傳授拍片秘訣，鼓勵學生勇敢追夢。

馬志翔出道17年，主要擔任演員，近年跨足電影圈，參與編導的第1部電影長片是《KANO》，入圍第51屆金馬獎最佳新導演，他表示，自己從無數個電視劇作品一路摸索，練就說故事的能力後，才有《KANO》的誕生，這部片傳達堅持到底、不要放棄的理念，當他得到觀眾正面回饋，所有辛苦都值得了。

馬志翔指出，年輕人創作能量強烈，有太多東西想要透過影像傳達，創作來自經驗，經驗來自人生歷練，建議新興創作者可以嘗試說人生故事，如果有機會拍片，他傾向具有正能量的題材，激勵人心。

對於公部門提供拍片獎金，馬志翔持肯定態度，他表示，補助為新導演的下一部作品挹注資金，對創作者是精神上的肯定，猶如一劑強心針，有持續往前的動力，他樂於見到市府重視影視產業發展，給予年輕人發揮舞台，讓年輕族群有作夢、追夢的機會。

新北市學生影像新星獎即日起徵件，至106年7月14日止，國內大專院校及高中職在學生不限科系均可參加，總獎金145萬元，首獎40萬元，今年新增評審團特別獎「新北精神獎」，鼓勵創作者發掘在地內涵，獎金20萬元。