李富城稱米價15年沒漲過 網友：他吃配給米嗎？

李富城表示自己多年來都負責家中採購之務，稱米價15年來沒漲過，遭網友諷「他家吃的米都配給的嗎」。（圖截自李富城臉書）

2017-01-10 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象主播李富城在臉書PO文表示，自己多年來負責家中採買之務，並且稱米價「15年來沒漲過」，PTT八卦板上的網友認為，李富城應是活在「平行時空」。

李富城質疑：「基本物價未調，餐飲業為何調漲？」甚至「神展開」的推論，物價上漲是因為「政府無能」，有網友在此PO文底下回應：「我買的台東關山米有漲價！」、「李伯伯，我買的米有漲耶，2年前很久都維持一斗260，一年前漲到270，今年280了。」PTT上的網友們看了更是紛紛吐槽：「睜眼說瞎話」、「他是去領愛心物資或老人補助嗎？」、「他家吃的米都配給的嗎？哪來沒漲」。

翻出2014年2月的新聞及專欄，各大媒體都報導「米價連月飆漲、民眾怨聲四起」，讓網友好奇，李富城所稱「15年沒漲過」的究竟是哪一種米。