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「台中林熙蕾」賣蔥油餅爆紅 狂遭檢舉只好歇業

蔥油餅攤被迫歇業，老闆難過落淚。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

2017-01-10  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕去年底，台中一間蔥油餅攤，因美麗老闆與左腳肌肉萎縮病症奮鬥的故事而爆紅，然而人紅是非多，因為天天遭人檢舉，如今被迫歇業。

先前媒體報導，蔥油餅老闆小勳外表出眾，被譽為「台中林熙蕾」，她小時候因爬欄杆不慎墜落，導致顱內出血及左腳肌肉萎縮，行動不便。小勳原先在台中美術館附近擺攤賣蔥油餅，爆紅後天天有民眾檢舉違規擺攤。小勳便移到南屯區做生意，之後又連續遭鄰居檢舉油煙、顧客違停、菸蒂亂丟等問題。

近日小勳在臉書粉絲頁表示，搬到大墩七街後，該做的環保都做了，卻還是一直被檢舉，只好暫停營業，另尋新地點。另外她說，警察與環保局收到檢舉後，到場協助他改善問題，並無刻意刁難，自己不想再給房東添麻煩，所以離開。

爆紅後天天遭檢舉。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

老闆對抗左腳肌肉萎縮病症，認真工作。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

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相關關鍵字： 台中 檢舉 歇業 蔥油餅
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