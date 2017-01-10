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輔大蔣介石銅像又被變裝 主張「建立台灣國」

輔大蔣介石銅像再度被變裝，臉部遭灌水泥，披掛建立台灣國的布條。（民眾提供）

2017-01-10  10:23

〔記者葉冠妤／新北報導〕往年228和平紀念日、萬聖節或耶誕節前夕，輔大的蔣介石銅像總被KUSO，這次在學校期末考週，銅像今天凌晨悄悄被掛上寫著「台灣人出頭天 一同建立台灣國」、「外來殖民中國屠夫立即拆除」的布條，臉部則被塗滿水泥漿。

過去幾年的輔大蔣介石銅像「造型」多變，曾披麻帶孝、腳邊灑滿冥紙，也曾戴上面具化身殺人魔傑森，或者吸血瘧蚊，主要訴求都是讓蔣介石銅像退出校園。

這次銅像臉部被塗滿水泥，已不見五官，身上前後則掛有寫著「台灣人出頭天 一同建立台灣國」、「外來殖民中國屠夫立即拆除」、「TW is not r.o.CHINA！」的布條。今早8點多，工友發現後，立即進行清除，9點多已大致回復原貌。

輔大校方表示，尊重校園言論自由，但為顧及校容，未在校內指定地點張貼各種文宣，經發現皆會予以拆除，呼籲愛護校內公物、共同維護校園秩序，並會加強校園維安。

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  • 工友發現後，立即進行清除，銅像已大致回復原貌。（記者葉冠妤攝）

    工友發現後，立即進行清除，銅像已大致回復原貌。（記者葉冠妤攝）

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