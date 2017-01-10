等2年半拿不到制服 台鐵員工自費應付檢查

2017-01-10 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕相較高鐵員工可在2週內拿到制服、北捷員工甚至立刻就拿到，有媒體報導，台鐵員工最久等了2年半還沒制服可穿，並為了應付台鐵內部的服儀檢查，還要自己先掏錢來治裝。

根據《台視新聞》報導，台鐵員工服裝參差不齊，有的人穿制服打領帶，但有人卻只有穿普通襯衫，原因在於台鐵發放制服的速度太慢。有台鐵員工就抱怨，拿不到制服可穿，卻還要應付台鐵的服儀檢查，若檢討未過還要被懲處。

相較於北捷與高鐵，最多只要2週的時間，台鐵員工平均要花一年的時間才會拿到制服，台鐵過去有兩年因為制服有履約爭議，有員工甚至等了2年半仍未拿到制服；等待制服的期間，台鐵員工只能先自費治裝。台鐵坦承制度需嚴加檢討，將會修正制服採購流程。