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針對勞團抗議 宏達電：全月薪優於勞基法

2017-01-09  15:36

〔記者王憶紅／台北報導〕針對勞團抗議宏達電逼迫員工簽下產線員工薪資調整同意書一事，宏達電表示，針對產線2％的5日制員工，每月全勤獎金調整至底薪及伙食津貼，全月薪資優於勞基法。除薪資外，另根據公司與個人績效，提供季績效獎金以激勵員工，另外，並取消國定假日調移產線員工同意書。

宏達電指出，全勤獎調整到底薪以及伙食津貼，員工不會一休假，全勤獎就完全沒有了。

宏達電：不挪員工休假日

另外，有關調休日上班一事，宏達電表示，完全遵照勞基法，將取消國定假日調移產線員工同意書，產線員工在所應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假之日，均會休假。

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  • 宏達電新店總部。（記者王憶紅攝）

    宏達電新店總部。（記者王憶紅攝）

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相關關鍵字： 勞團 勞基法 宏達電 月薪
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