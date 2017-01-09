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中市廣福花海美呆 即日開放到農曆年後

中市西屯廣福路有一整片的廣福花海，即日開放到農曆年後。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-09  15:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯區廣福花海正盛開著，即日起至農曆春節後，可前往廣福里看花，享受到難得在城市出現的鄉村之美。

廣福花海今年進入第6年，從100年開始，去年因為農業局並沒有波斯菊的種子，因此去年的花海只有黃色的油菜花田，但一樣美麗。

今年的璀璨的廣福花海再現，不但有波斯菊、油菜花、小麥田、玉米田，比過去更多元，將於15日正式開幕，市議員陳淑華、廣福里長吳棟財、廣興宮主委伍光龍、廣福社區發展協會理事長廖原興、幹事長廖秋東、台中市農會農事小組長賴逢貴今天到現場再行討論需要加強部份。

市議員陳淑華表示，廣福花海相當漂亮，不會比新社花海差，民眾可騎自行車慢慢欣賞。

伍光龍表示，雖然是15日開幕，但是現在已有很多民眾已搶先來參觀，花期約1個月，在農曆年後就會結束，建議民眾來參觀時，可將車子停在廣福路上，再走路或騎自行車參觀，從廣福路205巷進入就可看到指示。

由於每一年廣福花海都會開放，里長吳棟財表示，將會向市府爭取在廣興宮附近設IBIKE站，不但方便民眾在花海盛開時可騎自行車進入，即時平時民眾也可進入看看綠油油的稻田。

由於進入廣福花海的道路相當狹窄，只能容納一輛車行走，無法會車，民眾一定要把車停在廣福路上，再從廣福路205巷走入或騎自行車進入。

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