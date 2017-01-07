機上傳焦味 虎航台灣飛星班機轉降胡志明市

2017-01-07 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕一架載有163名乘客、從台北飛往新加坡的虎航班機，6日下午因機上突然傳出燒焦味，臨時轉降到越南的胡志明市，機上乘客則轉搭另一班次的飛機前往新加班。

綜合媒體報導，編號TR2993的虎航班機週五下午1點55分從台北出發，原預定於當日下午6點55分抵達新加坡，但機上旅客在半路上卻聞到燒焦味，該架班機因而臨時轉降胡志明市，機上163名乘客被疏散後，先是在機場等候及用餐，但因檢查情況不佳，最終這批乘客改搭另一班飛機，並於週六凌晨3點半才抵達新加坡。

報導指出，最終確認燒焦味是源自通風的風扇異常，有乘客受訪時表示，雖然是第一次遭遇這種狀況，但機上人員及駕駛冷靜處理令人讚賞。不過也有旅客表示，當時在機上聞到焦味，其實非常害怕。

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