享受福利卻狂批台灣？他的「愛台」打臉文被推爆
2017-01-07 17:05
近年來，民眾的「台灣魂」意識逐漸提升。（資料照，記者廖耀東攝）
〔即時新聞／綜合報導〕你是否遇過這樣的人，享用台灣許多福利，卻把台灣批評一無是處？
一名鄉民在PTT發出「享受台灣卻不支持台灣」一文，他發現一些年紀較長的長輩，享盡台灣一切福利，卻不支持台灣，一直在唱衰台灣、唱衰國軍，還說台灣不被承認是個國家，但他們無時無刻享受著身為國家國民應有的福利和權益。
鄉民表示，在與他們筆戰後他下了結論，「今天不管政治不管藍綠，就算飛彈全撤了，我只要站在台灣這土地一秒、我享受台灣的一切福利，我就該支持台灣，沒有任何理由，不管誰執政」、「只要國家需要我，我一定會上前打仗，因為我要保護我在台灣想要保護的一切人、事、物、福利」，他質疑，飲水思源是他做人最基本原則，「為什麼你們享受台灣的一切，卻不支持台灣，那國家憑什麼保障你們，國軍憑什麼保護你們？」並諷刺那些人就是既得利益者。
其他鄉民見狀後也心有戚戚焉，有鄉民酸說「半年回台看健保、拿退休俸再回美國」、「他們是滯台中國人」，還有人附和說，「生為台灣人 死為台灣魂」、「 推你，我也站在這片土地上」；但也有人認為，「正常！台灣是出了名的不團結！」「老人我是不知道啦，但是有時候我罵台灣是一種恨鐵不成鋼的怨恨、很希望台灣變好啊QQ」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 香港也要建故宮 專家說台灣優勢是這個！
- 台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
- 空氣品質持續「不健康」 屏東海線爭設測站
- 今年實在熱！缺寒流鎖住蜜棗「極凍」口感
- 愛天使歲末團圓 學童體驗哈雷樂翻天
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- 裝針孔盯辦公室 督察長：被挾怨爆料
- 美國佛州機場槍擊至少5死8傷 1兇嫌被逮
- 佛州機場槍擊釀5死 州長跳過歐巴馬先找川普
- 一例一休衝擊 竹苗社福機構叫苦
- 林心如生女娃 舒淇搶祝福被催生
- NBA》朕再說最後一遍！詹皇：球隊急需替補控衛
- 白蟻危害 花蓮鐵道文化館將休館整修
- 獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國
- 黃之鋒抵台遇愛同會「接機」 黑衣人暴衝揮拳
- （影音）林俊傑版《末班車》超動人 田馥甄虧他是...
- 憂美國遭俄國分裂 歐巴馬：普廷不是我們的一份子
- 中職》富邦證實增菘瑋將加盟 合約差不多了
- 選不選黨主席 吳敦義：9日說明
- 藝人曬舊照！納豆自嘲太心機 徐薇仙氣吸建中生堵人
- 圓鼓鼓鴿子來店 咖啡館主稱吉兆
- 《觀察筆記》誰站在對立面
- 金髮妞勾手約會 小班復合嘉納添變數
- 毒蟲愛變裝 飛車行搶女高中生被逮
- 自由廣場》司法改革 攻毒優先
- NBA》卡位爆衝突！ 湖人、熱火球員大打出手（影音）
- 男子闖中華電門市縱火 店員關鐵捲門報警制伏
- 松園別館展油畫遭塗鴉 饒愛琴怒
- MLB》曾用美技守備護建仔 戴森改披水手球衣
- 苗縣「不老警師」傳經驗 歷任局長回娘家
- （贈票）潤娥13日會台迷 撂「中文十級」約定不見不散
- 〈看門道評味道〉買多吃少保鮮術
- 焦點評論》年改勢在必行 不能任由喊價
- 台86線向東延伸案 內門盼重評估
- 凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及
- 日職》阪神缺四棒主砲 考慮網羅李大浩
- 《中英對照讀新聞》Headaches, insects and yachts; excuses for not filing British tax returns 頭痛、昆蟲與遊艇 沒交英國納稅申報表的藉口
- 水湳洞真奇廟 寶象白菜扛樑柱
- 《算給政府看》生產線24小時 製造業︰加班費少算7倍
- 又傳暴動屠殺33死 巴西監獄平均「一日一殺」
- 鞋放最頂層 「巨」投有亮點
- 「志明春嬌」回來啦！首款海報曝光好害羞
- 比漾選物 全新五感體驗
- 休假日出勤 投清潔員上一補二
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：享受福利卻狂批台灣？他的「愛台」打臉文被推爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分