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享受福利卻狂批台灣？他的「愛台」打臉文被推爆

近年來，民眾的「台灣魂」意識逐漸提升。（資料照，記者廖耀東攝）

2017-01-07  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕你是否遇過這樣的人，享用台灣許多福利，卻把台灣批評一無是處？

一名鄉民在PTT發出「享受台灣卻不支持台灣」一文，他發現一些年紀較長的長輩，享盡台灣一切福利，卻不支持台灣，一直在唱衰台灣、唱衰國軍，還說台灣不被承認是個國家，但他們無時無刻享受著身為國家國民應有的福利和權益。

鄉民表示，在與他們筆戰後他下了結論，「今天不管政治不管藍綠，就算飛彈全撤了，我只要站在台灣這土地一秒、我享受台灣的一切福利，我就該支持台灣，沒有任何理由，不管誰執政」、「只要國家需要我，我一定會上前打仗，因為我要保護我在台灣想要保護的一切人、事、物、福利」，他質疑，飲水思源是他做人最基本原則，「為什麼你們享受台灣的一切，卻不支持台灣，那國家憑什麼保障你們，國軍憑什麼保護你們？」並諷刺那些人就是既得利益者。

其他鄉民見狀後也心有戚戚焉，有鄉民酸說「半年回台看健保、拿退休俸再回美國」、「他們是滯台中國人」，還有人附和說，「生為台灣人 死為台灣魂」、「 推你，我也站在這片土地上」；但也有人認為，「正常！台灣是出了名的不團結！」「老人我是不知道啦，但是有時候我罵台灣是一種恨鐵不成鋼的怨恨、很希望台灣變好啊QQ」。

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