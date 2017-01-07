台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
2017-01-07 08:51
李麗芬在臉書分析，如果在台灣月薪嬌妻，每月應該可領4萬5958元。（圖取自李麗芬臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕日劇《月薪嬌妻》頗受好評，引起不少話題，立委李麗芬在臉書分析，如果在台灣，月薪嬌妻每月應該可領4萬5958元，但這計算也引起網友討論。
李麗芬指出，《月薪嬌妻》是很多人聊天的話題，劇中男女主角的關係建立在契約婚姻上，將家庭勞務納入金錢計算，這與傳統家庭中將家庭勞務視為義務相當不同。但其實家務工作相當複雜，為此也做了一個有趣的計算。
李麗芬說，以平均勞工一週工時40小時、週休二日，能在工作日準時下班的前提下進行計算，將各項工作按比例分配時數，最終得出一位家庭主婦所負擔的工作，應換算成月薪4萬5958元。
李麗芬最後寫道：「雖然是非正式的模擬，但這個簡單的計算，讓我們瞭解到台灣主婦家務工作價值，也因此我在此對台灣主婦獻上最高的敬意，您辛苦了！」
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 馬公5人燒炭現場有70多萬元 留字條似交代遺言
- 吉見找殷仔練功 中日左右護法合體
- 跨界對話新廣告 殷雄「航」情好
- 賈靜雯挺7月肚飛北海道 咘咘踏雪初體驗遭出賣
- 廢氣直接排戶外 鑄造廠被告發
- 悄悄話 你想我嗎？
- 駭美大選 CIA查出俄官員身分
- 萬金石馬拉松 正能量女神相挺
- 美國佛州機場槍擊至少5死8傷 1兇嫌被逮
- 楊偉中：洪秀柱連任黨魁 對台灣社會好
- 送別莉亞公主與黛比 梅姨致悼詞
- 庇護工場：考慮假日歇業
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- 超跑、改裝車狂飆 噪音超速一起抓
- 《觀察筆記》誰站在對立面
- 家家想念亡母 返鄉療傷中籤王
- A-Lin獻聲動畫 化身冒險少女
- 藍又時爽貼運動男 老公顧小孩打分數
- 《中英對照讀新聞》Headaches, insects and yachts; excuses for not filing British tax returns 頭痛、昆蟲與遊艇 沒交英國納稅申報表的藉口
- 白白揭分手逸祥原因 「A女B女」疑有內幕
- 燒柴式熱水爐 周邊別放易燃物
- 經典賽》紅雀放人只等南韓徵召 吳昇桓準備好了
- 【小檔案】淡江大橋─跨淡水、八里 免再繞關渡
- 暗批洪秀柱？郝龍斌：政黨負責人不能只想保位
- 邁向蛙人路
- 菜農之子拚博士 拿225萬獎學金
- SBL》門票售罄未滿座！ 今動員熱場
- 朵朵小語 不要論斷他人
- 《算給政府看》週休二日增聘員工 超商業︰人事成本增1成
- 中壢公所辦圍爐 120桌招待弱勢
- 設免費茶席 陶博館志工展陶藝
- 日職》阪神缺四棒主砲 考慮網羅李大浩
- 年改分區會議 優勢警力排除干擾
- 凱西「賭」定奪金球 麥特後悔莫及
- 《美麗秘境藏危機》萬年峽谷1年3死 民代促設安全措施
- Makiyo想結婚 點菜金子統昭
- 自由廣場》誰讓朱婉清 逍遙法外？
- 自由廣場》眼看著好事變壞事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Diplomatic ties solid: Honduran envoy
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分