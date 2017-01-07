台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！

李麗芬在臉書分析，如果在台灣月薪嬌妻，每月應該可領4萬5958元。（圖取自李麗芬臉書）

2017-01-07 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕日劇《月薪嬌妻》頗受好評，引起不少話題，立委李麗芬在臉書分析，如果在台灣，月薪嬌妻每月應該可領4萬5958元，但這計算也引起網友討論。

李麗芬指出，《月薪嬌妻》是很多人聊天的話題，劇中男女主角的關係建立在契約婚姻上，將家庭勞務納入金錢計算，這與傳統家庭中將家庭勞務視為義務相當不同。但其實家務工作相當複雜，為此也做了一個有趣的計算。

李麗芬說，以平均勞工一週工時40小時、週休二日，能在工作日準時下班的前提下進行計算，將各項工作按比例分配時數，最終得出一位家庭主婦所負擔的工作，應換算成月薪4萬5958元。

李麗芬最後寫道：「雖然是非正式的模擬，但這個簡單的計算，讓我們瞭解到台灣主婦家務工作價值，也因此我在此對台灣主婦獻上最高的敬意，您辛苦了！」

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