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滿滿的洋蔥！ 恆春種植面積大增 今年可望平價嚐鮮

2017-01-06  22:31

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕恆春半島洋蔥種植季節剛結束，雖然比往年慢了約1個月，但今年恆春地區種植面積增加近70公頃，如果能躲過春雨及南風襲擊，今年民眾可望享受平價又美味的洋蔥。

恆春鎮公所觀農課及恆春鎮農會統計，目前種植蔥苗作業已經全數完成，共計約280公頃，比去年210公頃多出約70公頃，種植面積是5年來最高，也遠高於平均值230公頃不少。

同樣有大量洋蔥田的車城鄉，則因為轉作火龍果熱潮，今年種植面積持平，都在213公頃左右。

恆春鎮公所觀農課課長陳忠能表示，去年遇上暖冬及寒流，洋蔥收成量少價揚，農民今年都希望扳回一城，雖然第一批育苗遭莫蘭蒂、梅姬等風災毀壞，多數農民仍在颱風季後大量種植。

陳忠能指出，今年種植時間慢了約1個月，往年農曆春節吃到首批洋蔥的機會不大，收成還恐遇上洋蔥最怕的潮濕南風及春雨，造成結球狀況不佳，可能多數會形成中小球洋蔥，民眾有望享受平價美味的洋蔥。

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  • 恆春今年洋蔥種植面積創五年新高。（記者蔡宗憲攝）

    恆春今年洋蔥種植面積創五年新高。（記者蔡宗憲攝）

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