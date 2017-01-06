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美食之都大PK 王時思：台北小吃起源本家在台南

2017-01-06  18:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於台北市觀傳局長簡余晏下戰帖，南市觀光旅遊局長王時思欣然接受，她說「我們美食之都當仁不讓，當然沒在怕接戰帖，但是應該是比美食，不是來辯論吧？」而且台南是台灣第一城，簡余晏是挑戰者，主場應該在台南。

王時思表示，台南足堪美食之都美名的原因，如各家老店加起來上千歲，很多是台北小吃餐廳的起源本家，「歡迎大家回娘家來切搓，看看出去後的味道有無走鐘。」而且人說「富過三代才懂吃」，台南人定居至今，代代相傳，已經滿城皆老饕，自動成為各美食店家的評審，台北美食要通過台南老饕考驗不容易！

王時思指出，從台灣歷史發展的脈絡來看，台南是台灣第一個城市應該無庸置疑，經過了代代的傳承，這塊土地上長出了屬於自己的飲食特色，而在這三、四百年過程中，台南也歷經了許多不同文化的洗禮，因此台南的食物也應運做出精緻的調校，使其更能為「國際」遊客所接受，這是台南美食的博大多元。

她並強調，在百年的悠悠歲月中，台南人吃過的糖應該都比台灣任何城市人吃過的飯還多，對於什麼東西是好吃的，台南人有著最高的評斷標準，而在台南營業的店家，經常可以看到，一個舖子只賣一個產品，就賣了幾十年甚至百年，走進這個城市，依著台南人的美食雷達，遊客絕對不用擔心會「踩到地雷」，百年來台南人用自己的嘴去品嘗食物，以保障大家都可以吃到美食，這是台南美食功夫求精求深。

王時思說，「我們欣然接受台北戰帖」，希望台北朋友們到台南來親自品嘗博大精深的台南美食，就知道說言不虛，更歡迎實地測試挑嘴的台南老饕，看看能否經得起台南老饕的挑剔！

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  • 台南炒鱔魚意麵，是許多遊客一再造訪台南的原因。（記者洪瑞琴攝）

    台南炒鱔魚意麵，是許多遊客一再造訪台南的原因。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南綜合虱目魚粥鮮味一把罩。（記者洪瑞琴攝）

    台南綜合虱目魚粥鮮味一把罩。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南肉燥飯鼎鼎有名。（記者洪瑞琴攝）

    台南肉燥飯鼎鼎有名。（記者洪瑞琴攝）

  • 許多台南人一早的早餐是一碗清燙牛肉湯配一碗白飯，且每個台南市民都有自己覺得最好吃的店家。（記者洪瑞琴攝）

    許多台南人一早的早餐是一碗清燙牛肉湯配一碗白飯，且每個台南市民都有自己覺得最好吃的店家。（記者洪瑞琴攝）

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