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一例一休增人事費 啟智協會理事長：募款雪上加霜

2017-01-06  17:53

〔記者曾迺強／嘉義報導〕「你一例一休了嗎？」《勞基法》「一例一休」上路至今，不只企業界、服務業等哀鴻遍野，連非營利的身障社福機構也受衝擊，不只要增聘人力，還要面對排班困難的問題；另有網友發明「一例一休衝擊產生器」，用KUSO方式呈現「一例一休」現象，獲網友熱烈迴響。

中華民國啟智協會理事長、嘉義縣敏道家園院長鄒輝堂今天受訪表示，機構安置一百二十三名個案，因應一例一休，可能得增聘十一名人力，預計每年增加三百多萬元人事費，若要以募款應對，恐怕對縣內小型機構更是雪上加霜。

鄒輝堂說，「一例一休」新制實施後，一定會依法發加班費，但時數有上限，一定要增聘人力因應，聽聞不少同業反映新制沒有彈性，目前正蒐集意見，要透過立委向衛福部反映現況。

有網友因「一例一休」造成許多怪象，如物價齊漲、企業裁員等，反諷亂漲價還怪這項新制，特別製作「一例一休衝擊產生器」，今天下午剛上線就獲得許多網友轉貼至臉書分享，只要點下右方手把，新制產生的現象與後果就會隨機出現，相當KUSO。

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  • 嘉義縣敏道家園院長鄒輝堂指出，因應一例一休，預計每年增加3百多萬元人事費，若要募款應對，對小型機構更是雪上加霜。圖為嘉市社大「快樂農耕社」協助啟智協會開闢農園。（資料照，記者丁偉杰攝）

    嘉義縣敏道家園院長鄒輝堂指出，因應一例一休，預計每年增加3百多萬元人事費，若要募款應對，對小型機構更是雪上加霜。圖為嘉市社大「快樂農耕社」協助啟智協會開闢農園。（資料照，記者丁偉杰攝）

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