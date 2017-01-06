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「野狼」bye bye 郵差將改騎電動機車送信

2017-01-06  16:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司響應政府綠能政策，今年起將租用千輛投遞專用電動機車，建立綠能電動機車車隊於都市送信，並計劃於7年內全面汰換近9千輛汽油機車；中華郵政公司副總經理王淑敏表示，預估完成汰換後，每年可減少的碳排放量，約等於7.5座大安森林公園吸附的二氧化碳總量。

王淑敏指出，都市區內投遞里程較短，維修及後援容易，電動機車會優先在「都會區郵局」試辦。另外，為減輕郵務士投遞工作負荷，電動機車採扭力強、電池容量大貨車型車種為主，後座設投遞置物箱可載重80公斤，滿足郵件裝載需求；車輛也加裝GPS系統，提供警示通知及路況異常提醒，提升郵務士騎乘安全。若今年試辦情況良好，明年將編列預算以購買方式引進。

中華郵政租用的電動機車每月每台租金3300元，費用還包含保險與維修費用；與現行使用的野狼機車相比，王淑敏說一台車每年可省5千元油費及5千元維修費用。中華郵政公司未來將配合電動車產業發展，漸次擴大電動車運用規模，並逐步導入4輪電動車，提升郵政綠色企業形象，帶動電動車使用風潮。

但對於引進動電機車，許多基層郵務士都不看好，不具名郵務士認為，野狼馬力強、負重大，這種電動機車可能連爬坡都吃力；且底盤太低，平常要下一些台階可能就會磨擦撞擊到。但實際情況還是要等上路才會知道。

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  • 中華郵政公司引進電動機車送信。（記者鄭瑋奇攝）

    中華郵政公司引進電動機車送信。（記者鄭瑋奇攝）

  • 電動機車送信先在都會區試辦（記者鄭瑋奇攝）

    電動機車送信先在都會區試辦（記者鄭瑋奇攝）

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相關關鍵字： 中華郵政 綠能 送信 郵差 野狼機車 電動機車
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