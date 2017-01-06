「野狼」bye bye 郵差將改騎電動機車送信
2017-01-06 16:34
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司響應政府綠能政策，今年起將租用千輛投遞專用電動機車，建立綠能電動機車車隊於都市送信，並計劃於7年內全面汰換近9千輛汽油機車；中華郵政公司副總經理王淑敏表示，預估完成汰換後，每年可減少的碳排放量，約等於7.5座大安森林公園吸附的二氧化碳總量。
王淑敏指出，都市區內投遞里程較短，維修及後援容易，電動機車會優先在「都會區郵局」試辦。另外，為減輕郵務士投遞工作負荷，電動機車採扭力強、電池容量大貨車型車種為主，後座設投遞置物箱可載重80公斤，滿足郵件裝載需求；車輛也加裝GPS系統，提供警示通知及路況異常提醒，提升郵務士騎乘安全。若今年試辦情況良好，明年將編列預算以購買方式引進。
中華郵政租用的電動機車每月每台租金3300元，費用還包含保險與維修費用；與現行使用的野狼機車相比，王淑敏說一台車每年可省5千元油費及5千元維修費用。中華郵政公司未來將配合電動車產業發展，漸次擴大電動車運用規模，並逐步導入4輪電動車，提升郵政綠色企業形象，帶動電動車使用風潮。
但對於引進動電機車，許多基層郵務士都不看好，不具名郵務士認為，野狼馬力強、負重大，這種電動機車可能連爬坡都吃力；且底盤太低，平常要下一些台階可能就會磨擦撞擊到。但實際情況還是要等上路才會知道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
- 畫作慘遭塗鴉 畫家：要貼滿請勿動手才知道嗎?
- 公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會
- 永樂市場好大的火？ 安啦！年貨大街消防演習
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 藍鈞天錶襯年歲 經典簡約
- 我經典賽「王」牌 郭總︰等他到最後
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 《長大衣戲法》1
- AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
- 《金雞報喜》14
- 拚經濟法案受阻 政院表尊重
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵
- 採購藥品疑收回扣 前民生醫院林姓主任醫師遭起訴
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 同父異母小兄妹偷嚐禁果 哥哥被起訴
- 科學家：中國太空站已失控 下半年將墜落地球
- 鐵路高架化 嘉市垂楊大橋不拆
- 國道驚魂！小貨車撞到四輪朝天
- 蘋果屈服中國 撤下《紐約時報》App
- 被謝金河爆不再投資台灣 台塑：近3年投資1243億
- 大王「薪」紀錄 打擊3悍將嘆「薪」酸
- 宏達電去年營收781.6億元 近10年首次未達千億元
- 新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產
- 許勝雄淚訴政府「殘忍」 遭網友轟：人格分裂？
- FTC向友訊提告 友訊尚未有對外說法
- 「呸姐」蔡依林熬不過情傷給跪了！？
- 感覺紀事簿 獨食趣
- 林佳龍上任2年 部落客讚台中進步超有感！
- 3嫩投的偶像 都是嘟嘟啦
- 美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
- 詹宏志︰中國屏蔽我網購平台 台灣電商西進困難
- 行銷大寮農產 調酒冠軍調「狀元紅」
- 《日內瓦錶展預覽》極簡經典
- 《金雞報喜》7
- 護航柯P二備金 議員提議補發敬老金
- MLB》簽盜壘王不夠 魔球還要全壘打王
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 自由廣場》物價上漲 隱性社會成本
- 陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發
- 解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
- 女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「野狼」bye bye 郵差將改騎電動機車送信
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分