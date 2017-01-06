癮君子自嘲「賤民」 網友幫腔抱不平....
2017-01-06 16:46
國健署預告「菸害防制法」修正草案將全面禁止室內公共場所吸菸等多項規定，讓癮君子感到很不滿。（示意圖，美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕國健署近日預告，「菸害防制法」修正草案將使吸菸的相關法令有重大變革，包含全面禁止室內公共場所吸菸、納管爭議性高的電子菸、免稅菸課健康捐...等，許多癮君子認為，這樣的法令根本是剝奪吸菸者的人權。網路名人林雅強於臉書上po文自嘲「台灣抽菸的人就是賤」、「賤民閉嘴免得惹人嫌」，並且引出許多癮君子為自己抱不平。
林雅強認為，他身為一個吸菸者，每次政府頒訂新的禁菸規定，或是要漲健康捐時，他都沒吭過半聲、也沒發表過高見，因他知道目前台灣社會的氛圍認定「抽菸的人就是賤」。並且不滿的說：「喝酒會肝癌，酒駕還會撞死人，怎麼沒有健康捐還是車禍捐啊！」有網友附和：「只看過酒駕撞死人，還沒聽過吸菸害死別人！酒不禁只禁菸，要玩也要玩的公平啊。」
董事長樂團貝斯手林大鈞轉po此貼文時則表示：「稅都繳了那麼多，吸菸區也給人家個椅子坐嘛，每次都是在很爛的地方，隨便畫條線放個大菸灰缸就是吸菸區，蹲在那個區塊內抽菸就會開始思考自己為何戒不了菸，然後就繼續抽根菸。」
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