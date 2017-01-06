空污注意！西部17縣市PM2.5濃度高

2017-01-06 08:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕正在上班上課途中的民眾注意，西半部從北到南空氣品質不佳狀況持續，目前全台共17縣市空氣品質指標（AQI）在對敏感族群不良的「警戒橘」，其中7個縣市更有測站亮起對所有民眾都有健康危害的「不良紅」燈號，提醒民眾注意健康維護。

AQI達「警戒橘」測站共有40站，分布於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣等，指標污染物為PM2.5。

AQI在「不良紅」等級的則有17測站，分別是北市古亭、萬華，新北土城、板橋、新莊、菜寮、林口，彰化測站，雲林麥寮、斗六、台西，嘉義測站，台南及白河測站，高雄復興、前鎮、小港等測站，指標污染物亦為PM2.5。

環保署提醒，出現「警戒橘」狀況，敏感族群包括心血管疾病、呼吸道疾病、老人及孩童等應該考慮減少戶外劇烈活動；「不良紅」則是所有民眾都應該開始注意健康維護。