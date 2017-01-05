北市「年貨大街」開賣在即 消防演練動起來
台北市消防局第四救災救護大隊，明天上午將在著名的迪化街商圈，進行年貨大街消防演習暨防災宣導活動。（記者陳恩惠翻攝）
［記者陳恩惠／台北報導］聞名全國的台北市迪化街「年貨大街」活動，將自1月13日起展開14天的銷售檔期，為強化附近商家、攤商與民眾防救災及初期應變能力，提供購物民眾安全消費環境，台北市消防局第四大隊將在明天（1月6日）上午9時到11時，在大同區迪化街永樂市場西側廣場舉辦「2017台北年貨大街消防演習暨防災宣導活動」；現場除各式宣導攤位、模擬救災演練，發放各宮廟捐贈印製「臺北防災立即go」的防災手冊外，並將當場實際操作新式救災利器「關東梯」。
消防局表示，今年演習情境假設迪化街永樂市場西側廣場攤商使用照明燈具電線短路，引燃周邊可燃物，火勢延燒至永樂市場，現場民眾及攤商立即實施初期應變，後續抵達的消防人員積極進行傷患救護、人命救助及滅火搶救。
演練項目包含「民眾報案、人員疏散及初期滅火」、「傷患救護」、「破壞鐵窗及鐵捲門救助」、「運用熱顯像儀、燈繩及燈箱入室搜救」、「架設三節梯與雙節梯實施人員疏散與救助」及「消防水線射水滅火」。
消防局說，除消防演習外，活動現場並設有「住宅保命器」、「無形殺手」、「C哈學習」、「驚爆危機」、「地震體驗」等防災宣導互動體驗攤位、精采舞臺表演節目及防災知識有獎徵答，歡迎闔家一起來參加。
除消防演習外，活動現場並設有「住宅保命器」、「無形殺手」、「C哈學習」、「驚爆危機」、「地震體驗」等防災宣導互動體驗攤位、精采舞臺表演節目及防災知識有獎徵答，歡迎闔家一起來參加。
消防局同時也將在明天的活動，特別頒發感謝狀給霞海城隍廟、士林區的坤天亭、慈諴宮、惠濟宮及北投區的福星宮等宮廟，感謝他們捐贈印製6500本的「臺北防災 立即go」防災手冊，活動現場將發送500本，數量有限、送完為止。
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