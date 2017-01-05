卡列拉斯來了！7日舉辦台灣唯一一埸告別演唱會

卡列拉斯來台灣了，七日將在台中市舉辦台灣唯一一埸的告別演唱會（記者蘇金鳳攝）

2017-01-05 15:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕世界三大男高音之一卡列拉斯來台中了，將於7日晚上在台中台灣體育運動大學獻上在台灣唯一的一場告別演唱會，會唱1、2首跟以前不一樣令人驚喜的曲目。

70歲的卡列拉斯本週六在台灣體育運動大學獻上告別演唱會，刻意提前幾天到台中市，提早適應台灣的氣候，並入住在日月千禧的總統套房，要把最好的歌聲獻給台灣。

今天他本人親自出席在日月千禧所舉辦記者會，表示很高興再次到台中演唱，他說，對於台灣的喜愛事物，可列出一張長清單，自己於1991年來台灣，當時還是「小男孩」，對台灣人對音樂的敏感讓他非常喜愛。

卡列拉斯並指出，他希望永遠讓聽眾有正面驚訝，這次的演唱會也會安排1、2首跟以前演唱會不一樣的曲目。

由於卡列拉斯1987年在事業高峰時，被診斷患上血癌，但他勇敢抗癌並且痊癒，因此7日的音樂會，將會招待癌友來欣賞這場演唱會。

他更在記者會上鼓勵癌友及家屬，「每一個人都有機會，贏得此一戰役。」

市長林佳龍則致贈給卡列拉斯一個豐原漆器，上面刻有台中地標湖心亭，林佳龍表示，歡迎台中市民前往聆聽。

卡列拉斯7日在國立台灣體育運動大學台中校區田徑場與指揮家大衛．賀曼奈茲、國立台灣交響樂團合作，還邀請台灣女高音黃莉錦一同參與演唱，而卡列拉斯演唱的曲目有「在五月」、「我願」、」激情」、「不可能的夢」等。

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