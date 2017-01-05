| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

卡列拉斯來了！7日舉辦台灣唯一一埸告別演唱會

卡列拉斯來台灣了，七日將在台中市舉辦台灣唯一一埸的告別演唱會（記者蘇金鳳攝）

2017-01-05  15:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕世界三大男高音之一卡列拉斯來台中了，將於7日晚上在台中台灣體育運動大學獻上在台灣唯一的一場告別演唱會，會唱1、2首跟以前不一樣令人驚喜的曲目。

70歲的卡列拉斯本週六在台灣體育運動大學獻上告別演唱會，刻意提前幾天到台中市，提早適應台灣的氣候，並入住在日月千禧的總統套房，要把最好的歌聲獻給台灣。

今天他本人親自出席在日月千禧所舉辦記者會，表示很高興再次到台中演唱，他說，對於台灣的喜愛事物，可列出一張長清單，自己於1991年來台灣，當時還是「小男孩」，對台灣人對音樂的敏感讓他非常喜愛。

卡列拉斯並指出，他希望永遠讓聽眾有正面驚訝，這次的演唱會也會安排1、2首跟以前演唱會不一樣的曲目。

由於卡列拉斯1987年在事業高峰時，被診斷患上血癌，但他勇敢抗癌並且痊癒，因此7日的音樂會，將會招待癌友來欣賞這場演唱會。

他更在記者會上鼓勵癌友及家屬，「每一個人都有機會，贏得此一戰役。」

市長林佳龍則致贈給卡列拉斯一個豐原漆器，上面刻有台中地標湖心亭，林佳龍表示，歡迎台中市民前往聆聽。

卡列拉斯7日在國立台灣體育運動大學台中校區田徑場與指揮家大衛．賀曼奈茲、國立台灣交響樂團合作，還邀請台灣女高音黃莉錦一同參與演唱，而卡列拉斯演唱的曲目有「在五月」、「我願」、」激情」、「不可能的夢」等。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡列拉斯 林佳龍 男高音
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：卡列拉斯來了！7日舉辦台灣唯一一埸告別演唱會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.