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每雙都獨一無二！台東女中師生畫鞋義賣助人

2017-01-05  11:52

［記者王秀亭／台東報導］「想把獎金變大一點再捐。」獲第五屆教育大愛菁師獎的台東女中美術老師康毓庭，不只捐獎金，還要讓效益擴大，號召美術班學生及校友用繪畫專長，將110雙簡單的帆布鞋，變成獨一無二精緻彩繪鞋，明天將在衛福部台東醫院義賣，幫助弱勢病患就醫。

去年台東女中參與教育部美感教育計劃，康毓庭讓東女學生利用壓克力顏料彩繪鞋子，並全數捐出義賣，助台東醫院，美感教育也能助人，獲得大迴響公益，康毓庭也因公益與美感連結而獲獎。

康毓庭認為獎金可以有更好的利用，與多位校友、親友提出彩繪鞋義賣想法，獲得大力支持，遂把全部獎金拿來買帆布鞋及相關工具，讓東女美術班學生、校友及台東大學美產系學生一起彩繪帆布鞋。

「每雙鞋都是創作品，獨一無二。」康毓庭說，帆布材質粗，也不能打底稿，光要上色就不容易，但每位志願參與者都畫了2、3雙，還有人一次畫5雙，更有許多善心人士一聽活動用意，成品還沒開畫就直接認捐，藝人小S婆婆黃秀真也捐3萬元認購，明天才義賣，已募集8萬元。

康毓庭表示，110雙義賣帆布鞋，精選13雙義賣價1萬元，其中3雙明天將現場競標，義賣所得將捐台東醫院社服基金，扶助中低收入戶、清寒家庭或無依、路倒病人的醫療、照護及送餐等費用。

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  • 台東女中美術老師康毓庭在親友及學生的支持下，把獎金變成一場彩繪帆布鞋義賣活動。（記者王秀亭攝）

    台東女中美術老師康毓庭在親友及學生的支持下，把獎金變成一場彩繪帆布鞋義賣活動。（記者王秀亭攝）

  • 結合台東女中美術班及台東大學美產系學生的彩繪鞋創作，上百雙鞋將在明天義賣。（記者王秀亭攝）

    結合台東女中美術班及台東大學美產系學生的彩繪鞋創作，上百雙鞋將在明天義賣。（記者王秀亭攝）

  • 彩繪帆布鞋作者之一巫念芝的彩繪作品「捕夢網」畫工精緻。（記者王秀亭攝）

    彩繪帆布鞋作者之一巫念芝的彩繪作品「捕夢網」畫工精緻。（記者王秀亭攝）

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